Secult divulga selecionados na 1ª fase do Edital de Locomoção 2019

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A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou os artistas selecionados na primeira etapa do Edital de Locomoção. Os 14 nomes vão dividir R$ 53.356,33, dos R$ 109 mil oferecidos, para apresentarem seus trabalhos pelo Espírito Santo. Confira a lista completa no fim da matéria.

O dinheiro oferecido vai contemplar as viagens de 2 de agosto a 30 de dezembro deste ano. Os artistas têm até esta quarta-feira (17) para apresentarem a documentação exigida pela secretaria.

Vale lembrar que o Edital de Locomoção visa promover a difusão e o intercâmbio da cultura capixaba nas áreas das artes cênicas, das artes visuais, do audiovisual, da música, do patrimônio natural, das humanidades, da literatura e de outras expressões culturais. O artista que levou a maior fatia foi Mônica Dantas dos Santos, com R$ 14,5 mil.

01 de outubro a 30 de dezembro. Se você perdeu a primeira fase - cujas inscrições foram de 13 de junho a 8 de julho -, não precisa se preocupar. A Secult vai abrir o segundo período de inscrições já no dia 1 de agosto. Os interessados têm até o dia 30 de agosto para se inscrever no site da secretaria, lembrando que esta etapa vai contemplar viagens de

CONFIRA OS SELECIONADOS NA 1ª ETAPA DO EDITAL DE CIRCULAÇÃO 2019

1) DAIARA PARAISO HOLETZ (R$ 3.077,05)

2) RENATO FIRMINO DE OLIVEIRA (R$ 4.540,77);

3) BRUNO SAITER ZORZAL (R$ 2.477,40);

4) DANIEL FRAGA RANGEL (R$ 5.402,00);

5) ANDRÉ PRANDO (R$ 6.510,84);

6) MÔNICA DANTAS DOS SANTOS (R$ 14.500,00);

7) GABRIEL MENOTTI MIGLIO PINTO GONRING (R$ 3.938,30);

8) CASTIEL VITORINO BRASILEIRO (R$ 1.801,45);

9) DANIEL MORELO (R$ 1.024,44);

10) CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA (R$ 1.453,00);

11) DEBORA CHRISTINE BARROS SCHULZ YAMASHITA (R$ 3.580,00);

12) CAINÃ MORELLATO DE ALMEIDA (R$ 1.024,44);

13) GEOVANNI LIMA DA SILVA (R$ 2.863,44);

14) THAYSA BRETZ PIZZOLATO (R$ 1.163,20).