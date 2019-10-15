Cultura

Secult divulga lista de selecionados para o Lab Conecta

Ao todo, 30 projetos foram escolhidos e vão participar de uma série de oito encontros temáticos

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 20:24 - Atualizado há 6 anos

Viviane Mosé é uma das embaixadoras do Lab Conecta Crédito: Tatiana Ferro

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou, nesta terça-feira (15), a lista de projetos selecionados para o Laboratório de Inovação Cidadã, o Lab Conecta. Ao todo, 30 projetos foram escolhidos e vão participar de uma série de oito encontros temáticos e multidisciplinares com foco nas trocas de experiências. De forma colaborativa, o Laboratório de Inovação Cidadã vai buscar solucionar problemas e desafios de projetos culturais do Estado, além de identificar potenciais inovadores.

A METODOLOGIA

Com tecnologias colaborativas, sociais e digitais para alcançar objetivos de impacto cultural e cidadão, a metodologia do Lab Conecta pretende promover articulação e envolvimento entre coletivos culturais, grupos artísticos, artistas individuais, setor público, estudantes universitários e organizações públicas, privadas e não-governamentais – formalizadas ou não – com atuação em todo o território capixaba.

As capixabas Elisa Lucinda e Viviane Mosé serão as embaixadoras dos encontros formativos com os coletivos selecionados. Vai funcionar assim: os projetos dos grupos que foram selecionados (coletivos culturais, grupos, artistas, empresas, setor público e organização) vão participar de formações para identificar os desafios e processos, explorando o potencial inovador de cada um para o bem de todos, potencializando a cultura e criando pontes.

No Lab Conecta os desafios mapeados no processo de inscrição serão trabalhados em uma metodologia aberta, de troca de experiências e tecnologias sociais, com a colaboração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade de Vila Velha (UVV).

AVALIAÇÃO

Os critérios avaliativos na seleção dos projetos foram a atuação em qualquer área da produção cultural; a utilização de qualquer linguagem cultural, tendo como horizonte a participação para a transformação social; a ampliação no acesso a bens e serviços culturais; e a produção e compartilhamento do bem comum. Além disso, o proponente precisava ser executor de ações a partir de editais da Secult dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida ou desenvolver ações nessas regiões.

CONFIRA OS SELECIONADOS

Abnael de Jesus Santos | Festival Espírito Battle 2 x 2

Alexsandre Silva dos Santos | Educarima



Ana Carolina da Silva Moreira | Dores do Mundo



Carlos Henrique Gonçalves Victorio | Encontro de Favelas



Carlos Rodrigo de Almeida | Corte e Recorte Social Cidadã



Camila Mendes Santana | Koisa Koletiva



Daniela Barreto Andolphi | Coletivo Nísia nas escolas



David Lopes Santos | Comunidade Ativa



Eduardo Mariano Ribeiro | CoIAÊ



Elaine de Azevedo | Gastroativismo



Erica Renata Vilela | Educação e Cidade: Possibilidades para explorar a temática Aftro-brasileira



Euder Soares da Costa | Vadeia Malungos



Fernando dos Santos Silva | Minidocs Mestres de Capoeira



Fundação Fé e Alegria do Brasil | Galera da Paz



Gerlaine Santos Silva | EMAV ( Escola Missão Artes Vivas)



Gisila Boening Flegler | Vivências Agro - Culturais



Handerson Pereira da Silva | Favela Chic



Jhon Conceito | Slam Botocudos



Kelli Pereira Simoura | Glue



Liliana Alves de Oliveira | Ocupa Flex #ano2



Miquéias Gonçalves Silva | Flexal Cultural



Rômulo Corrêa dos Santos | Feira da Domingas



Sheila Alves da Mota | Cine Lamparina



Starley Bonfim Silva | Festival Origraffes



Thiago Soares Damasceno | Coletivo Liberdade Ancestralidade Compromisso Relbedia e Empoderamento



Thiago Sobreiro dos Santos e Maria Tereza Aigner Menezes | Oficina "Mangue Urbano"



Vênus Maria Rosa | Criação Coletivo Empreendedores de Sucesso



Willian de Oliveira Rodrigues | Plataforma de pesquisa e valorização da arte circense capixaba



Yuri Paris Fonseca | Casa da Escada



Yvana Gonçalves Belchior | Emparede Contemporânea - arte cultura comunidade



SUPLENTES

Associação Cultural Esportiva e Recreativa Beatos do Espírito Santo | IV Romaria dos Conguistas

Ana Lúcia Gonçalves Pereira | Entrelaçando memórias



Jayce Karine Cunha De Oliveira | Aviva Forró



Michele Medina | Ocupar espaços + crias diálogos



Milene Milla Roque Bermudes| Dance para empoderar



Zoziane Bernardo Tolentino | Projeto Socioambiental Sementes da Gratidão



AGENDA DE ENCONTROS

Outubro: terça-feira (29);

Novembro: terça-feira (19), quarta-feira (27), quinta-feira (28);



Dezembro: terça-feira (03), quarta-feira (04), quinta-feira (05) e terça-feira (17).



