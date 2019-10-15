Home
>
Cultura
>
Secult divulga lista de selecionados para o Lab Conecta

Secult divulga lista de selecionados para o Lab Conecta

Ao todo, 30 projetos foram escolhidos e vão participar de uma série de oito encontros temáticos

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 20:24

 - Atualizado há 6 anos

Viviane Mosé é uma das embaixadoras do Lab Conecta Crédito: Tatiana Ferro

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou, nesta terça-feira (15), a lista de projetos selecionados para o Laboratório de Inovação Cidadã, o Lab Conecta. Ao todo, 30 projetos foram escolhidos e vão participar de uma série de oito encontros temáticos e multidisciplinares com foco nas trocas de experiências. De forma colaborativa, o Laboratório de Inovação Cidadã vai buscar solucionar problemas e desafios de projetos culturais do Estado, além de identificar potenciais inovadores.

Recomendado para você

Programação da Arena de Verão contará com shows de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino, Lenine,Psirico e muito mais

Paralamas do Sucesso, Latino e Banda Eva são novas atrações da Arena de Verão em Vitória

Jordaine Wisdon viaja sozinho por diversos lugares do mundo e tem mais de 30 mil seguidores no Instagram

Blogueiro dos EUA experimenta moqueca capixaba e compara com a baiana; veja vídeo

Local esteve aberto por 6 anos e recebeu grandes eventos

Famosa casa de shows da Praia do Canto anuncia último mês de funcionamento

A METODOLOGIA

Com tecnologias colaborativas, sociais e digitais para alcançar objetivos de impacto cultural e cidadão, a metodologia do Lab Conecta pretende promover articulação e envolvimento entre coletivos culturais, grupos artísticos, artistas individuais, setor público, estudantes universitários e organizações públicas, privadas e não-governamentais – formalizadas ou não – com atuação em todo o território capixaba.

As capixabas Elisa Lucinda e Viviane Mosé serão as embaixadoras dos encontros formativos com os coletivos selecionados. Vai funcionar assim: os projetos dos grupos que foram selecionados (coletivos culturais, grupos, artistas, empresas, setor público e organização) vão participar de formações para identificar os desafios e processos, explorando o potencial inovador de cada um para o bem de todos, potencializando a cultura e criando pontes.

Leia mais

Secult abre edital para circulação de espetáculos, shows e exposições

Secult lança 14 editais de audiovisual que somam R$ 11,9 milhões

Secult divulga selecionados na 1ª fase do Edital de Locomoção 2019

No Lab Conecta os desafios mapeados no processo de inscrição serão trabalhados em uma metodologia aberta, de troca de experiências e tecnologias sociais, com a colaboração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade de Vila Velha (UVV).

AVALIAÇÃO

Os critérios avaliativos na seleção dos projetos foram a atuação em qualquer área da produção cultural; a utilização de qualquer linguagem cultural, tendo como horizonte a participação para a transformação social; a ampliação no acesso a bens e serviços culturais; e a produção e compartilhamento do bem comum. Além disso, o proponente precisava ser executor de ações a partir de editais da Secult dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida ou desenvolver ações nessas regiões.

CONFIRA OS SELECIONADOS

  • Abnael de Jesus Santos | Festival Espírito Battle 2 x 2
  • Alexsandre Silva dos Santos | Educarima
  • Ana Carolina da Silva Moreira | Dores do Mundo
  • Carlos Henrique Gonçalves Victorio | Encontro de Favelas
  • Carlos Rodrigo de Almeida | Corte e Recorte Social Cidadã
  • Camila Mendes Santana | Koisa Koletiva
  • Daniela Barreto Andolphi | Coletivo Nísia nas escolas
  • David Lopes Santos | Comunidade Ativa
  • Eduardo Mariano Ribeiro | CoIAÊ
  • Elaine de Azevedo | Gastroativismo
  • Erica Renata Vilela | Educação e Cidade: Possibilidades para explorar a temática Aftro-brasileira
  • Euder Soares da Costa | Vadeia Malungos
  • Fernando dos Santos Silva | Minidocs Mestres de Capoeira
  • Fundação Fé e Alegria do Brasil | Galera da Paz
  • Gerlaine Santos Silva | EMAV ( Escola Missão Artes Vivas)
  • Gisila Boening Flegler | Vivências Agro - Culturais
  • Handerson Pereira da Silva | Favela Chic
  • Jhon Conceito | Slam Botocudos
  • Kelli Pereira Simoura | Glue
  • Liliana Alves de Oliveira | Ocupa Flex #ano2
  • Miquéias Gonçalves Silva | Flexal Cultural
  • Rômulo Corrêa dos Santos | Feira da Domingas
  • Sheila Alves da Mota | Cine Lamparina
  • Starley Bonfim Silva | Festival Origraffes
  • Thiago Soares Damasceno | Coletivo Liberdade Ancestralidade Compromisso Relbedia e Empoderamento
  • Thiago Sobreiro dos Santos e Maria Tereza Aigner Menezes | Oficina "Mangue Urbano"
  • Vênus Maria Rosa | Criação Coletivo Empreendedores de Sucesso
  • Willian de Oliveira Rodrigues | Plataforma de pesquisa e valorização da arte circense capixaba
  • Yuri Paris Fonseca | Casa da Escada
  • Yvana Gonçalves Belchior | Emparede Contemporânea - arte cultura comunidade

SUPLENTES

  • Associação Cultural Esportiva e Recreativa Beatos do Espírito Santo | IV Romaria dos Conguistas
  • Ana Lúcia Gonçalves Pereira | Entrelaçando memórias
  • Jayce Karine Cunha De Oliveira | Aviva Forró
  • Michele Medina | Ocupar espaços + crias diálogos
  • Milene Milla Roque Bermudes| Dance para empoderar
  • Zoziane Bernardo Tolentino | Projeto Socioambiental Sementes da Gratidão

AGENDA DE ENCONTROS

  • Outubro: terça-feira (29);
  • Novembro: terça-feira (19), quarta-feira (27), quinta-feira (28);
  • Dezembro: terça-feira (03), quarta-feira (04), quinta-feira (05) e terça-feira (17).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais