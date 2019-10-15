Secult divulga lista de selecionados para o Lab Conecta

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 20:24
- Atualizado há 6 anos
A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou, nesta terça-feira (15), a lista de projetos selecionados para o Laboratório de Inovação Cidadã, o Lab Conecta. Ao todo, 30 projetos foram escolhidos e vão participar de uma série de oito encontros temáticos e multidisciplinares com foco nas trocas de experiências. De forma colaborativa, o Laboratório de Inovação Cidadã vai buscar solucionar problemas e desafios de projetos culturais do Estado, além de identificar potenciais inovadores.
Com tecnologias colaborativas, sociais e digitais para alcançar objetivos de impacto cultural e cidadão, a metodologia do Lab Conecta pretende promover articulação e envolvimento entre coletivos culturais, grupos artísticos, artistas individuais, setor público, estudantes universitários e organizações públicas, privadas e não-governamentais – formalizadas ou não – com atuação em todo o território capixaba.
As capixabas Elisa Lucinda e Viviane Mosé serão as embaixadoras dos encontros formativos com os coletivos selecionados. Vai funcionar assim: os projetos dos grupos que foram selecionados (coletivos culturais, grupos, artistas, empresas, setor público e organização) vão participar de formações para identificar os desafios e processos, explorando o potencial inovador de cada um para o bem de todos, potencializando a cultura e criando pontes.
No Lab Conecta os desafios mapeados no processo de inscrição serão trabalhados em uma metodologia aberta, de troca de experiências e tecnologias sociais, com a colaboração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade de Vila Velha (UVV).
Os critérios avaliativos na seleção dos projetos foram a atuação em qualquer área da produção cultural; a utilização de qualquer linguagem cultural, tendo como horizonte a participação para a transformação social; a ampliação no acesso a bens e serviços culturais; e a produção e compartilhamento do bem comum. Além disso, o proponente precisava ser executor de ações a partir de editais da Secult dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida ou desenvolver ações nessas regiões.
