Secult abre inscrições para editais 2018 que somam R$ 11 milhões

O secretário de Estado de Cultura, João Gualberto Vasconcellos durante o lançamento dos Editais da Secult 2018, no dia 14 de junho Crédito: Divulgação/Secult

Entre os projetos com maiores fundos estão os de Diversidade Cultural Capixaba (R$ 540 mil); Projetos Culturais Setoriais de Artes Visuais (R$ 582 mil); Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos (R$ 696 mil); Projetos de Cultura e Arte nos Bairros do Projeto Estruturante Ocupação Social (R$ 1,3 milhão); e Projetos de Cultura e Arte para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos Bairros do Projeto Estruturante Ocupação Social (R$ 998 mil), sendo os dois últimos em parceria com as Secretarias de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e de Direitos Humanos (Sedh).

"Os editais da Cultura têm possibilitado que os capixabas realizem projetos culturais de interesse público, estimular a inovação, a experimentação e abordagens criativas de questões culturais contemporâneas. Neste ano, queremos avançar no número de inscritos alcançando ainda mais municípios do interior do Estado", disse o secretário de Estado da Cultura, João Gualberto Vasconcellos, em texto publicado pela secretaria no dia 8 de junho.

Procurada para dar explicações sobre a redução no número de editais anunciados e a impugnação do edital de Dança, a Secult respondeu por meio de nota, dizendo que as demais chamadas estão aguardando investimento. Confira abaixo.

A Secult informa que os Editais de Audiovisual, os de número 032 até o 044/2018, estão aguardando chamada para co-investimento com a FSA/Ancine, para firmarmos a parceria e a posterior publicação dos Editais que foram discutidos pela Câmara de Audiovisual do Conselho Estadual de Cultura (CEC).

Sobre a impugnação do Edital Setorial de Dança (024/2018), a Secult informa que existe uma previsão legal na constituição para haver impugnação. Estamos analisando o caso e em breve vamos redefinir o prazo de inscrições.

NÃO SABE COMO INSCREVER SEU PROJETO? VÁ ÀS OFICINAS

Com o objetivo de garantir o amplo conhecimento e o acesso de toda a população aos editais, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) também vai promover, a partir do dia 8 de julho, oficinas gratuitas para capacitar os interessados em participar dos Editais de Cultura 2018. Os encontros estão sendo organizados pela equipe do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e os municípios podem propor os locais que vão receber as oficinas.

Além de informar aos interessados sobre os Editais  condições de participação, critérios de seleção, prazos de execução e valores dos prêmios  as oficinas vão servir para esclarecer dúvidas sobre a melhor adequação e orientar o público a documentação necessária para a inscrição e como preenchê-la.

CONFIRA OS EDITAIS E OS LINKS ABAIXO

002/2018 - Diversidade Cultural Capixaba - Projetos com ações de promoção, formação, manutenção, ampliação e difusão do patrimônio cultural do Espírito Santo, devem contemplar uma ou mais das áreas: Manifestações das culturas populares e de povos tradicionais; Promoção de ações que valorizem a expressão cultural de grupos identitários vulneráveis e/ou invisibilizados; formação e qualificação artística em diferentes linguagens; difusão e intercâmbio.

Valor: 27 prêmios de R$ 20.000,00 | Total: R$ 540.000,00

003/2018 - Valorização da Cultura Hip Hop - Projetos de preservação, fortalecimento, difusão, conhecimento e intercâmbio da cultura hip hop, nas manifestações de dança. Grafite, DJ e MC.

Valor: 12 prêmios de R$ 10.000,00 | Total: R$ 120.000,00

004/2018 - Coletivos Artísticos Juvenis - Projetos de fomento às atividades culturais e artísticas protagonizadas por Coletivos Juvenis, considerados no edital como agrupamentos de duas ou mais pessoas físicas, compostos em sua totalidade por jovens com idade entre 18 e 29 anos, cujos integrantes estejam iniciando a sua qualificação e atuação na área artístico-cultural.

Valor: 37 prêmios de R$ 10.000,00 |Total: R$ 370.000,00

005/2018 - Pontos de Memória - Projetos visando ao reconhecimento, incentivo e fomento das ações desenvolvidas por iniciativas de memória e museologia social, com valorização da identidade cultural local, promovendo o protagonismo comunitário e oportunidades para que diferentes Grupos possam expor suas memórias.

Valor: 10 prêmios de R$ 22.000,00 | Total: R$ 220.000,00

006/2018 - Incentivo à Leitura - Apoio à projetos de fortalecimento da política de estímulo à leitura, formação de leitores e difusão da produção literária, em especial capixaba, por meio do acesso a livros, oralidade e outras mídias.

Valor: 13 prêmios de R$ 15.000,00 | Total: R$ 195.000,00

007/2018 - Produção e Difusão de Obras Literárias - Apoio à publicação e à difusão da produção literária capixaba, com textos pertinentes a um dos seguintes gêneros: Romance, Conto, Crônica, Poesia, Literatura Infanto-juvenil.

Valor: 11 prêmios de R$ 20.000,00, sendo 6 para autores estreantes e 5 para autores com obras já publicadas | Total: R$ 220.000,00

008/2018 - Edição e Difusão de Textos sobre a História, Memória, Biografia e Ensaio Crítico sobre a Cultura Capixaba - Apoio à publicação e à difusão de textos pertinentes a uma das categorias, de autores residentes no Espírito Santo.

Valor: 7 prêmios de R$ 20.000,00, sendo 4 prêmios para autores estreantes e 3 prêmios para autores com obras já publicadas. | Total: R$ 140.000,00

009/2018 - Culturas Populares e Tradicionais - Apoio a propostas culturais protagonizadas por Mestres, Grupos e Instituições que visem ao fortalecimento das manifestações tradicionais populares, com ações voltadas à manutenção, preservação, registro e circulação, com o objetivo de salvaguardar e preservar as atividades e manifestações culturais, valorizando a cultura popular e tradicional do Espírito Santo.

Valor: 20 prêmios de R$ 20.000,00. | Total: R$ 400.000,00

010/2018 - Mestres da Cultura Popular - Premiação da atuação dos Mestres e Mestras das manifestações das culturas populares e tradicionais, fortalecendo, reconhecendo e divulgando seus saberes e fazeres, com a concessão aos contemplados do Título e Certificado de "Mestre da Cultura Popular do Estado do Espírito Santo".

Valor: 20 prêmios de R$ 10.000,00 | Total: R$ 200.000,00

011/2018 - Circulação de Grupos da Cultura Popular - Apoio a projetos direcionados à divulgação e à popularização das diferentes manifestações culturais capixabas, com vistas à preservação e ao fortalecimento dessas manifestações, valorizando a cultura popular tradicional do Espírito Santo.

Valor: 5 prêmios de R$ 20.000,00 | Total: R$ 100.000,00

012/2018 - Valorização da Capoeira - Projetos que visem ao reconhecimento, fortalecimento, preservação da memória e difusão da capoeira no Espírito Santo.

Valor: 9 prêmios de R$ 15.000,00 | Total: R$ 135.000,00

013/2018 - Educação Patrimonial - Apoio à projetos que oportunizem a promoção da educação patrimonial, visando à preservação e proteção do patrimônio arquitetônico, natural, ecológico, paisagístico, arqueológico e imaterial.

Valor: 3 prêmios de R$ 40.000,00 e 14 prêmios de R$ 20.000,00 |Total: R$ 400.000,00

014/2018 - Inventário, Conservação e Reprodução de Acervos - Projetos de inventário, conservação e reprodução (digitalização) de acervos arquivísticos (documentais), museológicos e bibliográficos.

Valor: 2 prêmios de R$ 59.000,00 e 6 prêmios de R$ 30.000,00. | Total: R$ 298.000,00

015/2018 - Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos - Projetos em bens imóveis tombados, situados nos Sítios Históricos do Espírito Santo (Itapina - Colatina, Muqui, Santa Leopoldina, São Mateus, São Pedro do Itabapoana - Mimoso do Sul), com ações que tenham como objetivo a preservação, recuperação, adequação, manutenção preventiva e corretiva e a conservação dos bens imóveis.

Valor: 12 prêmios de R$ 58.000,00.| Total: R$ 696.000,00

016/2018 - Produção e Difusão Musical - Projetos de criação, produção, difusão, distribuição e lançamento de shows musicais, no gênero popular ou erudito, estimulando e popularizando a música capixaba, visando ao desenvolvimento e à divulgação do trabalho produzido por Músicos e Grupos Musicais do Espírito Santo, com repertório autoral ou não.

Valor: 10 prêmios de R$ 8.800,00; 7 prêmios de R$ 20.000,00; 9 prêmios de R$ 10.000,00 e 6 prêmios de R$ 25.000,00. | Total: R$ 468.000,00

017/2018 - Circulação de Espetáculos Musicais - Projetos de circulação estadual e nacional de espetáculos musicais já produzidos anteriormente e com estreia comprovada na inscrição.

Valor: 9 prêmios de R$ 27.000,00 e 3 prêmios de R$ 50.000,00. |Total: R$ 393.000,00

018/2018 - Setorial de Música - Projetos de formação e qualificação, intercâmbio e troca de experiências, registro, história e memória, e publicação de livros, revistas e periódicos sobre música.

Valor: 3 prêmios de R$ 80.000,00; 2 prêmios de R$ 60.000,00; 2 prêmios de R$ 50.000,00 e 2 prêmios de R$ 21.000,00. | Total: R$ 502.000,00

019/2018 - Exposições de Artes Visuais - Seleção de Projetos de Exposições de Artes Visuais na Galeria Homero Massena - GHM e no Museu de Arte do Espírito santo Dionísio Del Santo - MAES, a artistas ou Grupos, oportunizando aos mesmos a divulgação, aprimoramento e desenvolvimento do seu trabalho.

Valor: 2 prêmios de R$ 25.000,00 e 1 prêmio de R$ 20.000,00 (para GHM); 2 prêmios de R$ 70.000,00 (para o MAES). | Total: R$ 210.000,00

020/2018 - Projetos Culturais Setoriais de Artes Visuais - Projetos culturais que estimulem toda a cadeia produtiva das artes visuais, nas modalidades de: criações digitais, desenho, design, escultura, fotografia, grafite, gravura, objetos, pintura, poesia virtual, videoarte, colagem, instalação, performance, body art, projetos de arte integrada, entre outras manifestações híbridas, desenvolvidas de forma individual ou coletiva, de fase específica ou outro recorte, contemporâneas ou não.

Valor: 11 prêmios de R$ 20.000,00; 6 prêmios de R$ 30.000,00; 2 prêmios de R$ 51.000,00 e 1 prêmio de R$ 80.000,00. | Total: R$ 582.000,00

021/2018 - Produção de Espetáculos de Teatro - Projetos de criação, produção e montagem de espetáculos inéditos de teatro, nunca antes produzidos no Espírito Santo, em qualquer uma das linguagens: teatro adulto, teatro infanto-juvenil, teatro em espaços abertos, teatro de bonecos e/ou linguagens mistas.

Valor: 4 prêmios de R$ 70.000,00 | Total: R$ 280.000,00

022/2018 - Circulação de Espetáculos de Teatro - Projetos de circulação de espetáculos de teatro produzidos no estado do Espírito Santo, com estreia comprovada antes da inscrição no Edital, nas linguagens de teatro adulto, teatro infanto-juvenil, teatro em espaços abertos, teatro de bonecos e/ou linguagens mistas, visando à difusão do trabalho artístico.

Valor: 3 prêmios de R$ 43.000,00. |Total: R$ 129.000,00

023/2018 - Projetos Culturais Setoriais de Teatro - Projetos de criação, formação, manutenção, difusão, intercâmbio, pesquisa, novas linguagens e tecnologias, registro, publicações e outras ações.

Valor: 3 prêmios de R$ 25.000,00. | Total: R$ 75.000,00

024/2018 - Edital Setorial de Dança - Projetos de dança, em diferentes linguagens, formatos e conteúdos, com propostas de formação e qualificação, intercâmbio e troca de experiências, registro, memória e publicação de livros, catálogos e periódicos.

Valor: 2 prêmios de R$ 120.000,00; 3 prêmios de R$ 52.500,00 e 2 prêmios de R$ 42.500,00. | Total: R$ 482.500,00

EDITAL IMPUGNADO - Período de Inscrição será redefinido.

025/2018 - Produção de Ópera com Orquestra - Projetos de criação, produção e montagem de espetáculo inédito de ópera, nunca antes produzida no Espírito Santo, com a participação de orquestra.

Valor: 1 prêmio de R$ 118.000,00. | Total: R$ 118.000,00

026/2018 - Formação, Circulação e Pequenas Montagens de Ópera - Projetos de criação, produção e montagem de pequenos espetáculos, formação e qualificação e circulação de ópera.

Valor: 3 prêmios de R$ 44.000,00. | Total: R$ 132.000,00

027/2018 - Circos de Lona - Apoio à circos de lona, viabilizando as condições necessárias à montagem, manutenção e circulação de espetáculos de circo de lona. Só poderão ser proponentes os artistas circenses com lona itinerante, pertencentes a famílias circenses ou aos circos tradicionais de lona itinerante.

Valor: 14 prêmios de R$ 30.000,00 | Total: R$ 420.000,00

028/2018 - Artistas e Espetáculos Circenses - Apoio à circos, companhias, trupes, grupos circenses e novo circo, por meio da destinação de recursos que viabilizem projetos de artes circenses. Poderão ser inscritos projetos de produção de números circenses e projetos de novo circo.

Valor: 9 prêmios de R$ 5.000,00 e 1 prêmio de R$ 18.000,00. | Total: R$ 63.000,00

Edital em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos (Sedh) | 029/2018 - Projetos de Formação em Cultura e Arte nos Bairros do Projeto Estruturante Ocupação Social - Projetos provenientes e a serem desenvolvidos em um dos 26 bairros do Projeto, para crianças, jovens e adolescentes com idade entre 10 a 24 anos.

Valor: 26 prêmios de R$ 40.000,00. |Total: R$ 1.040.000,00

Inscrições ainda não abriram / Abre na segunda-feira (02/07)

Edital em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos (Sedh) | 030/2018 - Projetos de Cultura e Arte nos Bairros do Projeto Estruturante Ocupação Social - Projetos de cultura e arte propostos por jovens e/ou projetos de articulação e integração entre bairros.

Valor: 26 prêmios de R$ 10.000,00 e 52 prêmios de R$ 20.000,00. | Total: R$ 1.300.000,00

Inscrições ainda não abriram / Abre na segunda-feira (02/07)

Edital em parceria com a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades)|031/2018 - Projetos de Cultura e Arte para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos Bairros do Projeto Estruturante Ocupação Social - Projetos deverão ter público alvo os usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, do programa de erradicação do trabalho infantil, jovens em cumprimento de medidas socioeducativa sem meio aberto e outros atendidos nos bairros.