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CINEMA

Scarlett Johansson recebe críticas após ser escalada para viver homem trans

Membros da comunidade trans afirmam que a decisão endossa estereótipos sobre o gênero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 16:16

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 16:16

A atriz Scarlett Johansson Crédito: Divulgação/Cosmopolitan
A atriz norte-americana Scarlett Johansson recebeu críticas na terça-feira, 3, depois de divulgado que a atriz fará o papel de um homem trans no filme Rub & Tug. A trama contará a história do cafetão Dante 'Tex' Gill, que nasceu como Lois Jean Gill e administrava casas de prostituição para a máfia italiana de Pittsburgh nos anos 1970 e 1980.
Para o site Bustle, os representantes da atriz minimizaram a polêmica. "Fale para eles reclamarem também com os empresários de Jeffrey Tambor, Jared Leto e Felicity Huffman", fazendo alusão a outros atores que também interpretaram personagens trans no cinema e televisão.
A resposta atravessada só aumentou a polêmica e muitos membros da comunidade trans no Twitter apontam que essa decisão do estúdio em contratar uma mulher cisgênero para o papel endossa a ideia de que pessoas transgênero estão fingindo ser algo que não são.
Não é a primeira vez que Scarlett se envolve em polêmica por conta de um papel. Ela havia sido criticada em 2017 por conta da sua escolha para viver a protagonista em A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell, baseada em um anime japonês onde a personagem é asiática.

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