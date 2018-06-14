Santa Teresa terá 1ª Virada Cultural em julho; confira a programação

Santa Teresa Crédito: Stephen Rossi/Jetibá Online/Reprodução

No dia 7 de julho, começa a 1ª Virada Cultural de Santa Teresa, que vai durar uma semana - até o dia 15 - com uma programação que envolve gastronomia, danças, música e arte - tudo isso com cerveja artesanal. Nos três últimos dias de festa, ainda haverá o 1º Festival de Cerveja Artesanal em Santa Teresa, o Santa Beer. Se apresentarão artistas da cidade, que pretende atrair 10 mil turistas de todo o Espírito Santo durante todo o evento.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Santa Teresa, Marcelo Anacleto, a ideia é provocar um movimento constante de turistas na cidade até para que os empresários da região percebam o quão é importante investir nesse segmento. Ele adianta que haverá apresentação de grupos de dança tradicionais e da orquestra de violões da Região Serrana, também.

"Separamos vários cantos do município, que se conectam de alguma forma, para compor a experiência dos visitantes. Todo o festival vai acontecer entre a Casa da Cultura, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, a Faculdade São Francisco de Assis e a Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade", garante. O secretário enxerga que, com as comemorações indo das 12h às 22h, os visitantes poderão explorar a cidade de uma forma mais abrangente. "É um evento que, por natureza, deve atrair famílias. Essas famílias ficam alguns dias, consomem hotéis, vão a restaurantes, a lojas, e, também, participam do festival", conta.

SANTA TERESA AINDA TEM POUCO HOTEL

Para o secretário, é uma nova modalidade de evento que precisa acontecer em Santa Teresa. "Nós temos um potencial turístico enorme que precisa ser explorado", dispara. Porém, ele admite que a cidade ainda tem que evoluir no quesito acomodação: "Sim, realmente têm poucas acomodações".

No entanto, ele detalha que está sendo criada uma sala do empreendedor junto à Prefeitura de Santa Teresa que busca incentivar os empresários da região a investirem, sobretudo, em hotéis. "Em se tratando de turismo, é no que a gente quer mais que esses empresários invistam", conclui.

Marcelo também diz que entende que o "bate e volta" que às vezes o turista tem que fazer é ruim, e pode muitas vezes atrapalhar a experiência dele na cidade. "Para muitos eventos, os visitantes têm que vir e voltar. No Santa Jazz, por exemplo, nós estimamos que metade dos turistas tiveram que fazer isso. Mas estamos trabalhando para que os empresários entendam que precisamos expandir e melhorar nossa rede hoteleira", revela.

PROGRAMAÇÃO

7 de julho (sábado)

19h - Lançamento do Livro "Frei José"

20h - Apresentação Coral do Circolo Trentino

21h - Orquestra de Violões da Região Serrana

8 de julho (domingo)

11h - Cantoria Italiana (Bar Elite - Rua do Lazer)

9 de julho (segunda-feira)

19h - Espetáculo de dança "Primeiros Passos" (Casa da Cultura)

10 de julho (terça-feira)

18h - Espetáculo de dança "Aos Olhos do Pai", Pestalozzi (Casa da Cultura)

19h - Espetáculo de dança "Ritmos Brasileiros", Grupo STDance (Casa da Cultura)

11 de julho (quarta-feira)

19h - Espetáculo teatral "Loucura de Barriga Vazia, Cia Rizzo de Teatro (Casa da Cultura)

12 de julho (quinta-feira)

19h - Espetáculo de música lírica "Romantic in Concert", cantora Flácia Scardua, bailarina Giovana Scardua e pianista Érica Berger (Casa da Cultura)

20h - Abertura da exposição de quadros "Terlas na Mata Atlântica" (INMA)

13 de julho (sexta-feira)

8h às 17h - Exposição de quadros de artistas da cidade (INMA)

17h - 1º Festival de Cerveja Artesanal em Santa Teresa - Santa Beer (Praça Duque de Caxias)

19h - Espetáculo musical "Orquestra de Violões da Região Serrana" (Casa da Cultura)

20h - Espetáculo musical "Projeto Trio Nessos: Música para flauta, viola e contrabaixo" (Casa da Cultura)

14 de julho (sábado)

8h às 17h - Exposição de quadros de artistas da cidade (INMA)

8h - Seresta Circolo Trentino

11h - Apresentação do Coral do Circolo Trentino (Praça Augusto Ruschi)

11h - 1º Festival de Cerveja Artesanal em Santa Teresa - Santa Beer (Museu da Cultura e Imigração Italiana)

12h - Coleção de telas "Pelas Ruas de Santa Teresa" de Rodrigo Britto (Praça Duque de Caxias)

14h - Espetáculo de dança "Holland Dans", Grupo de Dança Folcórica Holandesa de Santa Maria de Jetibá (Praça Duque de Caxias)

15h - Espetáculo de dança "Grupo Neo Latino apresenta dança de salão" (Praça Duque de Caxias)

15 de julho (domingo)

11h - 1º Festival de Cerveja Artesanal em Santa Teresa - Santa Beer (Praça Duque de Caxias)