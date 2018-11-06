Santa Teresa tem festival internacional com espetáculos de graça

Cena do espetáculo "Lúcia", da Rizzo Companhia de Teatro, do Brasil Crédito: Rizzo Companhia de Teatro/Divulgação

Entre os dias 9 e 18 deste mês, Santa Teresa vai sediar o 3º Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa, que reúne grupos do Brasil, Chile e Argentina, que farão apresentações gratuitas na cidade. Além disso, a programação - para atores e outros grupos de teatro - contempla ainda algumas oficinas de interpretação, que são feitas como uma troca de experiências entre profissionais. Até por isso, o festival é oficialmente chamado de intercâmbio, como conta o organizador do evento, Flávio Spiess.

Segundo ele, tudo começou, há alguns anos, quando ele apresentou um projeto à Secretaria de Cultura de Santa Teresa para realizar oficinas pequenas no município. A partir disso, a demanda pela atividade foi crescendo e, há três anos, pensou-se: "por que não criar um festival, maior, para chamar ainda mais gente para a cidade?".

A ideia principal é fazer com que os atores apresentem seus espetáculos para os capixabas e turistas e que, entre eles, haja um compartilhamento de experiências. "Funciona muito bem, tanto que já temos lista de espera de grupos que querem participar", destaca.

No entanto, Flávio explica que o apoio ainda é fator determinante para que mais grupos de teatro participem do evento. "Esse ano mesmo, tivemos que cancelar a vinda de um grupo da Angola. Nós conseguimos custeá-los aqui, mas as passagens, principalmente, eles que têm que pagar e nem sempre conseguem patrocínio para isso", lamenta.

PÚBLICO É CADA VEZ MAIOR

Mas o que não falta é gente querendo assistir as peças que são apresentadas, de graça, pelos vários grupos de teatro nacionais e internacionais. O organizador revela que o público cresce a cada edição e comemora a vinda de, cada vez mais, turistas para a cidade. "Nós percebemos, desde o início, que isso seria um grande empurrão para fomentar o turismo da região e é o que, realmente, acontece. Os turistas vêm e os moradores daqui ficam felizes de também terem a oportunidade de assistir às produções", frisa.

Cena do espetáculo "Lúcia", da Rizzo Companhia de Teatro, do Brasil Crédito: Rizzo Companhia de Teatro/Divulgação

De acordo com Flávio, a escolha de fazer o evento em Santa Teresa é até uma forma de prestigiar os moradores da região Serrana do Espírito Santo. Para ele, a Grande Vitória já é bem servida desse tipo de atividade. Então, a direção do evento priorizou o interior. "Eu mesmo já participei inúmeras vezes do Festival Nacional de Teatro de Vitória e é sempre muito engrandecedor. Quem mora na região Metropolitana, tem acesso fácil a esses eventos, mas quem mora mais afastado nem sempre tem como comparecer às atividades", contrapõe.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (9)

Cerimônia de Abertura

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

SÁBADO (10)

"Alga Está Cambiando" - Coxayuyo Espectáculos Cómicos (Chile)

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

DOMINGO (11)

"Akllasumaq: La Elegida Por Su Belleza" - La Outra Vuelta Artes Escénicas (Argentina)

Local: Instituto Nacional da Mata Atlântica

Horário: 20h

SEGUNDA-FEIRA (12)

"Lúcia" - Rizzo Companhia de Teatro (Brasil)

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

TERÇA-FEIRA (13)

"Quédense Por Favor" - Coxayuyo Espectáculos Cómicos (Chile)

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

QUARTA-FEIRA (14)

"Natal de Bruxa Tem Asa de Morcego" - Rizzo Companhia de Teatro (Brasil)

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

QUINTA-FEIRA (15)

"Consciência" - Grupo Teatral Emir Em Cena (Brasil)

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

SEXTA-FEIRA (16)

"Deus Ex Machina" - Coxayuyo Espectáculos Cómicos (Chile)

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

SÁBADO (17)

"Loucura de Barriga Vazia" - Rizzo Companhia de Teatro (Brasil)

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

DOMINGO (18)

Cerimônia de Encerramento

Local: Casa da Cultura de Santa Teresa

Horário: 20h

SERVIÇO

3º Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa

Local: Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil

Data: entre 9 e 18 de novembro de 2018

Ingressos: entrada solidária (doe um quilo de alimento não perecível)