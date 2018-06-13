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CINEMA

Santa Teresa ganha festival de cinema e inscrições vão até o dia 18

1º Festival de Cinema de Santa Teresa será realizado de 16 a 18 de agosto

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 19:43
Crédito: Pixabay
 Depois de se destacar na música e na gastronomia, Santa Teresa entra na rota cinematográfica. A cidade ganha seu primeiro festival de cinema, que será realizado entre 16 e 18 de agosto de 2018, na praça Duque de Caxias, na sede do município.
O festival contará com uma Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragens com as seguintes categorias: Ficção, Animação, Documentário, Híbrido e Filmes Ambientais. Os interessados em participar podem inscrever pela internet até a próxima segunda-feira (18).
Serão selecionados 20 filmes que vão disputar nas categorias os troféus de Melhor Filme, Melhor Atriz/Ator, Melhor Edição e Melhor Direção de Arte. O Melhor Filme, eleito pelo Júri Popular, recebe o troféu do Festival, e o Melhor Filme, eleito pelo Júri Técnico, além do troféu, recebe um prêmio de R$ 1 mil.
Poderão concorrer filmes de curta-metragem, de até 30 minutos, produzidos originalmente em qualquer formato e que tenham sido finalizados entre 2014 e junho de 2018. A pré-seleção será feita a partir de links dos curtas metragens enviados junto à ficha de inscrição - serão aceitos links de vídeos hospedados no Youtube ou Vimeo. O proponente poderá inscrever somente um trabalho.
A seleção dos filmes será realizada por curadores nomeados pela direção do 1º Festival de Cinema de Santa Teresa. Os filmes de classificação livre serão exibidos na Praça Duque de Caxias. Já os demais serão exibidos na Mostra Frenética, que acontecerá no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). O edital completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Santa Teresa
SERVIÇO
1º Festival de Cinema de Santa Teresa
Quando: de 16 a 18 de agosto de 2018
Onde: Na Praça Duque de Caxias e no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), em Santa Teresa
Inscrições: até a próxima segunda-feira (18), pela internet

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