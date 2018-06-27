Santa Teresa espera 40 mil pessoas para fim de semana da Carretella

Neste ano, evento também teve "esquenta" com "mini Carretella" Crédito: Divulgação/PMST

As músicas típicas, desfiles que contam a história de Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, e, é claro, uma imersão na tradição italiana estão de pé nesta 27ª edição da Festa do Imigrante Italiano, que começou nesta quarta-feira (27). Mas, como desde 2014 observou-se um movimento apelativo ao álcool no evento, a Prefeitura de Santa Teresa decidiu manter a não distribuição do vinho de graça durante a edição deste ano. No lugar, o suco de uva.

"Claro que a bebida faz parte e, para isso, desta vez antecipamos o início das festividades e desde o último fim de semana já estão acontecendo festas. Nesta semana, a programação continua e os restaurantes estão à disposição para atender aos visitantes. A diferença é só essa", pontua o secretário, Marcelo Anacleto. A expectativa é que 50 mil pessoas apareçam durante todo o evento, já que só no sábado (30) a cidade deve receber 40 mil turistas. "Então é uma festa grande para uma cidade delicada, pequena... Precisávamos tomar uma medida para não acabar com a festa", pondera.

Mas ( o evento) cresceu e a gente tem que se adaptar para não se perder no meio das nossas próprias comemorações. Então acho que todos entenderam que se a gente não fizesse essas mudanças a festa ia acabar não acontecendo mais Marcelo Anacleto, secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa

Para ele, o slogan de "vai ter vinho de graça" levava um público à cidade que se ligava mais em beber muito. Então, com o passar do tempo, o desenrolar da Carretella não cumpria seu principal objetivo - o de divulgar a cultura italiana. "A gente está tentando qualificar o público nesse sentido. Tínhamos problemas com menores de idade e vamos recuperar a Carretella aos moldes que eram antes", completa.

HISTÓRIA VALORIZADA

Desta vez, a Carretella vai valorizar ainda mais a cultura italiana, por meio dos desfiles que acontecem no sábado (30) e domingo (1º). "Serão entre 15 e 17 carros que vão contar a história desde os primeiros imigrantes italianos que chegaram a Santa Teresa até como é a cultura nos dias de hoje", aponta.

O fato de a cidade ter sido reconhecida pelo Governo Federal como a primeira do Brasil a ter sido colonizada pelos imigrantes da Itália ajudou a secretaria a pensar em formas de honrar o título. Marcelo acredita que isso movimentou o sentimento dos moradores e fez com que a festa ficasse ainda mais simbólica. "Nós aproveitamos todo esse contexto e vamos enganchar com a Carretella, que sempre foi para valorização da cultura que é nossa", conclui.

COMO COMEÇOU A CARRETELA DEL VIN?

Historicamente, a Carretela começou como algo muito interno. Não era uma festa turística - eram apenas imigrantes que viviam na região de Santa Teresa e, volta e meia, se juntavam para compartilharem as experiências que viviam na nova terra. Cada um levava para o encontro o vinho que produzia, o queijo, as demais comidas e bebidas e compartilhavam, também, as receitas. O objetivo, nesses casos, era de descontração e um momento de lazer entre gente que compartilhava da mesma origem.

PROGRAMAÇÃO

> Durante todos os dias e horários da programação, os estabelecimentos da Rua de Lazer de Santa Teresa estarão abertos para atender moradores e turistas

27 de junho (quarta-feira)

Abertura do Restaurante do Imigrante (Praça Duque de Caxias - Centro de Santa Teresa) às 18h; em seguida, show com Thiago & Eduardo, às 20h

28 de junho (quinta-feira)

Abertura do Restaurante do Imigrante (Praça Duque de Caxias - Centro de Santa Teresa) às 18h; às 21h, show com Quarteto Crescente, também na Praça Duque de Caxias

29 de junho (sexta-feira)

Às 18h, abertura do Restaurante do Imigranta (Praça Duque de Caxias - Centro de Santa Teresa) e show com Eixo de Comando, às 21h

30 de junho (sábado)

Concentração para a Carretella Del Vin às 9h, com saída às 10h e abertura do Restaurante do Imigrante (Praça Duque de Caxias - Centro de Santa Teresa); às 16h, show com Roni Dias e Banda

1º de julho (domingo)