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MÚSICA E INTERNET

Sandy reúne pai e marido em episódio da websérie 'Nós, Vós, Eles'

Pai da cantora participa da regravação de Meu Disfarce, um dos grandes sucessos de Chitãozinho e Xororó

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:14
07/11/2018 - Os cantores Sandy, Xororó e Lucas Lima Crédito: Reprodução/ YouTube/Sandy
A websérie de Sandy intitulada "Nós, Vós, Eles" já recebeu nomes de sucesso da música brasileira, como Maria Gadú, Mateus Asato, Ana Vitória, e a banda Melim. Nesta terça-feira, 6, o último episódio prestou uma homenagem a Xororó, pai da cantora.
Sandy e seu marido Lucas Lima escolheram a música "Meu Disfarce", um clássico da dupla Chitãozinho e Xororó. "Eu nunca cantei com meu pai e com meu marido num projeto meu, um disco meu de estúdio. Já participei de shows, já participei do DVD da Família Lima, mas nunca gravei em estúdio com ele", declarou Sandy.
A websérie vai ao ar no canal da cantora no Youtube. Um videoclipe e um single especiais devem ser lançados na próxima sexta-feira, 9. "Quem aí tá preparado pro episódio de hoje? Às 19h, compartilho com vocês o dia especial de gravação que tive com meu grande pai", escreveu Sandy na legenda da foto que publicou no perfil oficial dela no Instagram.
Xororó declarou seu amor à filha ao longo do episódio. "Tenho visto o crescimento dela (Sandy) como cantora solo. Sou um grande fã, ela sabe disso", disse o cantor. 

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