Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OUÇA

Sandy grava participação em álbum de banda de heavy metal Angra

Sandy canta na terceira faixa do álbum, 'Black Widow's Web'
07 fev 2018 às 19:21

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 19:21

 
Imagine uma cantora que começou sua carreira no mundo sertanejo e, anos mais tarde, seguiu para o pop. Se essa artista gravasse uma música de heavy metal, a notícia seria, no mínimo, curiosa. Mas é isso o que ocorre no novo álbum da banda de heavy metal Angra. "ØMNI" traz a participação da cantora Sandy, filha do sertanejo Xororó, em uma das faixas. O álbum está previsto para ser lançado no dia 16 de fevereiro.
Sandy canta na terceira faixa do álbum, "Black Widow's Web" ("Teia da Viúva-Negra", em português). Não, ela não canta gritando como é comum entre os vocalistas de heavy metal. Pelo contrário, Sandy esbanja talento com sua voz doce, calma e controlada.
"ØMNI" é um álbum conceitual em que cada música conta história curta de ficção científica. Além de Sandy, a faixa "Black Widows Web" ainda teve a participação de Alissa White-Gluz, vocalista da banda sueca de heavy metal Arch Enemy.
Ouça no link a seguir o trecho da música em que Sandy canta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados