Home
>
Cultura
>
Sandy e Junior mudam letra de 'Maria Chiquinha': 'Não é mais aceitável'

Sandy e Junior mudam letra de 'Maria Chiquinha': 'Não é mais aceitável'

'Não vou fazer nada com 'o resto', deixa em paz a Maria Chiquinha', disse Junior durante show em Fortaleza

Agência Estado

Publicado em 22 de julho de 2019 às 19:59

 - Atualizado há 6 anos

Sandy e Junior Crédito: Instagram/@sandyoficial

A dupla Sandy e Junior alterou a letra da música Maria Chiquinha, que fez sucesso com o público infantil na década de 1990, durante um show da turnê Nossa História, realizado em Fortaleza, no Ceará, na última sexta-feira, 19.

Recomendado para você

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Veja como receber bem amigos e familiares em uma confraternização

7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa

Iniciativa integra projeto cultural que leva formação artística ao sistema prisional e reforça ações de ressocialização com foco em diversidade e humanidade

Internos e internas LGBTQIA+ apresentam peça teatral em unidade prisional

> Com postagens, Sandy e Júnior celebram estreia da turnê "Nossa História"

Na letra original, Junior canta que vai "arrancar a cabeça" de Maria Chiquinha, e em seguida, é questionado: "O que você vai fazer com o resto?". A plateia emendou com a letra original: "Pode deixar que eu aproveito". O cantor, então, corrigiu com uma versão 'atualizada'.

"O resto? Para com isso, isso aí não é mais aceitável, não são mais os anos 90. Não vou fazer nada com o resto, deixa em paz a Maria Chiquinha. A Maria Chiquinha faz o que ela quiser no mato. Não é muito melhor?", afirmou Junior, para delírio dos fãs.

> Sandy e Junior lançam app que ajuda fãs a chegar nos shows 

Assista ao momento em que Sandy e Junior mudaram a letra de Maria Chiquinha:

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais