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REENCONTRO

Sandy e Junior dividem palco e relembram o passado durante show em SP

Reencontro gerou surpresa na plateia durante turnê da cantora em parceria com Maria Gadú e Lucas Lima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 17:53

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 17:53

Sandy e Junior dividem palco e relembram o passado durante show em SP Crédito: Reprodução/Youtube
Sandy e Junior terminaram a parceria musical há 11 anos, mas agitam e causam nostalgia nos fãs fiéis à dupla. Assim, na quinta-feira, 30, os irmãos se reuniram num show de Sandy, em São Paulo, para relembrar canções como Quando Você Passa (Turu Turu) e Acho que Pirei.
O público não esperava pela surpresa e não hesitou em gritar quando Junior apareceu. "Faltou a dancinha que eu levei minha infância toda para aprender", brincou um usuário num vídeo do Instagram em menção às conhecidas coreografias dos irmãos. "Seria um sonho vê-los no palco sempre juntos de novo", confessou outro.
Não foi a primeira vez que os dois se reencontraram após o fim do dueto. Em maio deste ano, eles foram ao programa Altas Horas, de Serginho Groisman, na TV Globo, onde Sandy confessou não ter a intenção de voltar com a dupla, mas gosta de celebrar a carreira com Junior.
A cantora está em turnê com o projeto Nós Voz Ele, em parceria com Maria Gadú e seu marido Lucas Lima.
Enquanto isso, seu irmão aposta em um canal do YouTube chamado Pipocando Música, no qual ele faz análises sobre canções, cantores e instrumentos musicais.

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