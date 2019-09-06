Saga "Harry Potter" pode ganhar novo filme com elenco original

Os fãs de Harry Potter podem ter um pingo de esperança de assistir, mais uma vez, seus personagens favoritos nas telonas. De acordo com informações do site norte-americano We Got This Covered, a Warner estaria planejando uma adaptação da peça de teatro "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", de 2016, para o cinema.
Segundo o portal, o filme ainda teria o retorno de seu elenco original, com Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, como Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, respectivamente.
"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" tem duas partes. Então, os rumores ainda dão conta de que, caso o filme seja feito, ele também seja dividido da mesma forma. A trama narra a história de Alvo Potter, filho de meio de Harry e Gina Weasley, irmã de Ron.
A Warner não fez nenhuma confirmação oficial sobre o assunto.