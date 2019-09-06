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Saga "Harry Potter" pode ganhar novo filme com elenco original

Warner estaria pensando em produzir uma sequência para a franquia "Harry Potter" com atores originais, diz site norte-americano
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 set 2019 às 06:29

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 06:29

Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger: elenco original da saga "Harry Potter" Crédito: Warner/Divulgação/Reprodução
Os fãs de Harry Potter podem ter um pingo de esperança de assistir, mais uma vez, seus personagens favoritos nas telonas. De acordo com informações do site norte-americano We Got This Covered, a Warner estaria planejando uma adaptação da peça de teatro "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", de 2016, para o cinema
> Daniel Radcliffe diz que 'seria estranho' ver peça sobre Harry Potter
Segundo o portal, o filme ainda teria o retorno de seu elenco original, com Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, como Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, respectivamente. 
> Vídeo de Dobby? Fãs veem elfo de Harry Potter em gravação na web
"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" tem duas partes. Então, os rumores ainda dão conta de que, caso o filme seja feito, ele também seja dividido da mesma forma. A trama narra a história de Alvo Potter, filho de meio de Harry e Gina Weasley, irmã de Ron. 
A Warner não fez nenhuma confirmação oficial sobre o assunto. 

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