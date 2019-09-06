Saga "Harry Potter" pode ganhar novo filme com elenco original

Os fãs depodem ter um pingo de esperança de assistir, mais uma vez, seus personagens favoritos nas telonas. De acordo com informações do site norte-americano We Got This Covered, aestaria planejando uma adaptação da peça de teatro, de 2016, para o

"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" tem duas partes. Então, os rumores ainda dão conta de que, caso o filme seja feito, ele também seja dividido da mesma forma. A trama narra a história de Alvo Potter, filho de meio de Harry e Gina Weasley, irmã de Ron.