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CINEMA

Sacha Baron Cohen comenta saída de 'Bohemian Rhapsody'

Ninguém assistiria um filme em que o personagem principal morre de aids e depois a banda continua, disse o comediante

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:08
10/07/2018 - O ator Sacha Baron Cohen Crédito: Reprodução
Em entrevista ao programa de rádio comandado por Howard Stern, o comediante britânico Sacha Baron Cohen comentou os motivos de sua saída do longa-metragem Bohemian Rhapsody, no qual iria interpretar o protagonista Freddie Mercury. Baron Cohen largou a produção em julho de 2013, após diferenças criativas com o Queen, e foi substituído por Rami Malek.
"Um membro da banda - não vou dizer qual - disse: 'Sabe, é um ótimo filme porque tem uma coisa incrível que acontece na metade'", disse Cohen, completando que a pessoa se referia à morte de Freddie. Em seguida, o comediante conta que contrariou a opinião do músico e disse que "nenhuma pessoa assistiria um filme em que o personagem principal morre de aids e depois a banda continua".
A declaração de Cohen surge poucos dias após Brian May, guitarrista do Queen, revelar que o filme seria um desastre se o comediante seguisse com o papel principal. "Eu acho que percebemos a tempo o desastre que seria. E na verdade não era uma ciência espacial descobrir isso. Mas sim, essa é uma pedra que quase atingimos", disse em entrevista a Louder.

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