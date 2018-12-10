Sacha Baron Cohen comenta saída de 'Bohemian Rhapsody'

10/07/2018 - O ator Sacha Baron Cohen Crédito: Reprodução

Em entrevista ao programa de rádio comandado por Howard Stern, o comediante britânico Sacha Baron Cohen comentou os motivos de sua saída do longa-metragem Bohemian Rhapsody, no qual iria interpretar o protagonista Freddie Mercury. Baron Cohen largou a produção em julho de 2013, após diferenças criativas com o Queen, e foi substituído por Rami Malek.

"Um membro da banda - não vou dizer qual - disse: 'Sabe, é um ótimo filme porque tem uma coisa incrível que acontece na metade'", disse Cohen, completando que a pessoa se referia à morte de Freddie. Em seguida, o comediante conta que contrariou a opinião do músico e disse que "nenhuma pessoa assistiria um filme em que o personagem principal morre de aids e depois a banda continua".