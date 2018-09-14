Sabrina, a aprendiz de feiticeira, está de volta em nova série da Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 13, uma nova prévia de O Mundo Sombrio de Sabrina, nova versão da popular série dos anos 90 sobre a aprendiz de feiticeira.
No teaser, Sabrina, vivida agora por Kiernan Shipka (Mad Men), comemora o seu aniversário de 16 anos. Meio mortal e meio bruxa, a partir de agora ela vai ter que escolher entre a luz e a escuridão.
Originalmente, Sabrina surgiu nos quadrinhos da Archie Comics. Não por acaso, a nova série de TV é dos mesmos criadores de Riverdale, que traz Archie e toda a sua turma.
A primeira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina estreia na Netflix no dia 26 de outubro, às vésperas do Halloween.