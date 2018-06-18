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Arte

Rua ganha pintura de Pabllo Vittar em clima de Copa

O artista visual Luan Zumbi desenhou a cantora na Rua Adoniran Barbosa, na Bela Vista, em São Paulo

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 12:21
Rua ganha pintura de Pabllo Vittar em clima de Copa Crédito: Reprodução/Twitter
Uma rua de São Paulo ganhou uma decoração especial para a Copa do Mundo da Rússia: uma pintura de Pabllo Vittar fazendo embaixadinhas. O artista visual Luan Zumbi desenhou a cantora na Rua Adoniran Barbosa, na Bela Vista, bairro tradicional do centro de São Paulo. No local, fica o Galpão Casa 1, centro cultural e de acolhimento de LGBTs em situação de risco, que foram expulsos de casa.
"Então, vai Brasil! Pediram pra Casa 1 participar da pintura do asfalto pra Copa, mas avisaram que seria do jeito da Casa", escreveu Zumbi na legenda da foto que mostra a obra finalizada. Até o início da manhã desta segunda-feira, 18, a postagem do artista visual no Instagram já tinha quase 3.800 curtidas.

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