Rua ganha pintura de Pabllo Vittar em clima de Copa

Uma rua de São Paulo ganhou uma decoração especial para a Copa do Mundo da Rússia: uma pintura defazendo embaixadinhas. O artista visual Luan Zumbi desenhou a cantora na Rua Adoniran Barbosa, na Bela Vista, bairro tradicional do centro de São Paulo. No local, fica o Galpão Casa 1, centro cultural e de acolhimento de LGBTs em situação de risco, que foram expulsos de casa.