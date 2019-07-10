Tributo

Rogerinho do Cavaco faz 20 anos de carreira e homenageia Beth Carvalho

Artista brinda seus 20 anos de carreira neste sábado (13), com show especial, e também se apresenta na terça (16) no Festival de Inverno de Domingos Martins

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:01 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/Site Rogerinho do Cavaco

Era 1999 quando Rogerinho do Cavaco, de 35 anos, fazia os primeiros acordes no cavaquinho. No ano seguinte, começou a tocar profissionalmente e, de lá para cá, gravou três CDs e dividiu palco com grandes nomes do samba, como Dona Ivone Lara, Mumuzinho e Zeca Pagodinho. Neste sábado (13), o artista vai brindar seus 20 anos de carreira com show em homenagem a Beth Carvalho, considerada uma das maiores madrinhas da música brasileira, com espetáculo em Guarapari.

Para a apresentação, o músico prepara um repertório que vai de sucessos de grandes compositores até canções mais recentes, passando por composições próprias que ele fez ao longo da carreira. "É um show mensal que faço na cidade e, desta vez, vamos homenagear Beth Carvalho. A diferença dos outros espetáculos é que vamos buscar interpretar canções que ficaram famosas com a Beth", diz ele, que será acompanhado por outros quatro músicos no palco do restaurante Píer 27.

Por lá, Rogerinho pretende enlaçar toda a história da música brasileira com esse repertório e adianta que vai aproveitar a experiência que já teve com vários colegas para fazer da noite o mais especial possível. "Já cantei com Dona Ivone Lara, Jair Rodrigues, Emílio Santiago, Gino e Geno... E costumo dizer que aprendo sempre, porque a música não acaba nunca", justifica.

Segundo ele, o público recepciona bem esse tipo de apresentação e as experiências com os fãs também são as melhores que ele poderia ter colecionado ao longo das décadas no palco. Rogerinho lembra que, quem o acompanha, sempre pediu para que ele fizesse essa mescla durante as apresentações e os sons acabam embalando a galera noite afora.

HOMENAGEM A JOÃO GILBERTO NO FESTIVAL DE INVERNO

É até por isso que além dessa apresentação, em Guarapari, Rogerinho se aquece para uma noite no Festival de Inverno de Domingos Martins. Nas Montanhas Capixabas, vai cantar na próxima terça-feira (16), no palco principal do evento, com um repertório parecido "mas mais misturado", como ele mesmo adianta. É que, para esta apresentação, ele está sendo financiado por um projeto do Governo do Estado. Além dela, inclusive, fará um outro espetáculo com data a definir em torno do mesmo tema: mistura de ritmos.

"O projeto 'Samba e Suas Vertentes' veio para mostrar à população que existem outros ritmos que surgiram a partir desse gênero musical. O próprio João Gilberto é prova disso e ele será um dos nomes que eu vou homenagear nessas duas apresentações", adianta.

De acordo com o músico, por lá vai tocar do samba - de que já é habitué - até o chorinho, passando pela bossa nova e o que ele chama de jazz brasileiro. "A banda estará quase completa, comigo e mais sete músicos. Então, o som ficará muito bacana. Por isso, pensei em uma homenagem a João Gilberto e outros grandes nomes da música brasileira", conclui.

SERVIÇO

Samba no Paraíso - Tributo a Beth Carvalho

Local: Restaurante Píer 27 (R. Dr. Silva Melo, Centro de Guarapari - Ao lado do Siribeira Iate Clube)

Data: 13 de julho de 2019 (sábado), das 20h à 00h

Mais informações: (27) 98806-9824 / (27) 99621-2901

Rogerinho do Cavaco no Festival de Inverno de Domingos Martins

Local: Parque Dr. Arthur Gerhardt (Av. Presidente Vargas, Centro de Domingos Martins)

Data: 16 de julho de 2019 (terça-feira), às 22h

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (27) 3268-1471

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta