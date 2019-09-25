Rock in Rio oferece três esfirras a R$ 20 e internautas reclamam

Crédito: HabibENTITY_apos_ENTITYs/Divulgação

Rock in Rio 2019 vão se abrir na sexta-feira, 27, e, além das atrações e shows, o público vai encontrar opções variadas de alimentação. Mas quanto será que vai custar comer no festival? Os preços dos produtos comercializados pelas empresas autorizadas pelo festival foram divulgados e surpreenderam internautas, que utilizaram as redes sociais para reclamar. As portas dovão se abrir na sexta-feira, 27, e, além das, o público vai encontrar opções variadas de. Mas quanto será que vai custar comer no festival? Os preços dos produtos comercializados pelas empresas autorizadas pelo festival foram divulgados e surpreenderam internautas, que utilizaram as redes sociais para reclamar.

Se a escolha for por esfirras do Habib's, o mínimo a se pagar é R$ 20 por um combo com três unidades; no Bob's, o sanduíche Big Rock sai a R$ 20, já o combo, que acrescenta 30 g de batatas Lays e um refrigerante de 350 ml, é vendido por R$ 32. No novato Ragazzo, três coxinhas são vendidas a R$ 20.

Já no caso das bebidas, os preços foram tabelados e seguem o padrão de 2017: o copo de 310 ml de água vai custar R$ 5, o refrigerante será R$ 8, a lata de energético Red Bull vai sair por R$ 10 e o 400 ml de chope da Heineken a R$ 13.

A Cidade do Rock deste ano concentra as opções de comida mais popular, com fastfoods como Bob's, Geneal, Ragazzo e Habib's.

Outro espaço em que será possível encontrar comida e bebida é ao lado do Palco Sunset, no Gourmet Square, que foi lançado na edição de 2017 e promete comida mais requintada e mais conforto, com uma área de dois mil metros quadrados climatizados e cerca de 1.000 lugares em mesas.

Lá, os preços são um pouco mais salgados e há 13 restaurantes famosos na Cidade do Rio de Janeiro, entre eles, o Aconchego Carioca, a Ella Pizzaria, o Restaurante Ojo, o Cão Véio e o Bar Eisenbahn.

Para quem não pretende enfrentar as filas e quer economizar com a alimentação, o festival autoriza a entrada de lanchinhos de casa como biscoitos, sanduíches, barra de cereal, chocolates e frutas cortadas. Mas vale lembrar que tudo isso precisa vir embalado em sacos plásticos transparentes, de preferência do tipo "zip lock".