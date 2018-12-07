Rock in Rio garante a edição de 2021 antes de começar a de 2019

Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram @rockinrio

Faltam mais de nove meses para a edição 2019 do Rock in Rio, mas os organizadores garantiram a edição de 2021. O acordo para transformar o Parque Olímpico da Barra na Cidade do Rock daqui a três anos foi assinado ontem pelos responsáveis junto à Prefeitura do Rio e ao Consórcio Rio Mais.

Segundo o CEO do Rock in Rio, Luis Justo, o acordo atual era válido para as edições de 2017 e 2019. Agora, ele foi estendido nos mesmos termos. "Só para a realização do festival, o processo de planejamento é de dois anos de trabalho direto. Se a gente fosse se mudar ou qualquer investimento feito para um novo local, aí seria um movimento de quatro ou cinco anos de antecedência."

A assinatura também afasta rumores de que o evento pudesse sair da capital fluminense. São Paulo, por exemplo, já manifestou interesse em sediar o festival. Luis Justo, porém, nega que isso possa acontecer pelo menos nos próximos anos. "A origem do Rock in Rio, em 1985, é no Rio de Janeiro. Faz mais sentido ficar aqui."