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Expansão de contrato

Rock in Rio garante a edição de 2021 antes de começar a de 2019

Segundo o CEO do Rock in Rio, Luis Justo, o acordo atual era válido para as edições de 2017 e 2019. Agora, ele foi estendido nos mesmos termos

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 12:31
Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram @rockinrio
Faltam mais de nove meses para a edição 2019 do Rock in Rio, mas os organizadores garantiram a edição de 2021. O acordo para transformar o Parque Olímpico da Barra na Cidade do Rock daqui a três anos foi assinado ontem pelos responsáveis junto à Prefeitura do Rio e ao Consórcio Rio Mais.
Segundo o CEO do Rock in Rio, Luis Justo, o acordo atual era válido para as edições de 2017 e 2019. Agora, ele foi estendido nos mesmos termos. "Só para a realização do festival, o processo de planejamento é de dois anos de trabalho direto. Se a gente fosse se mudar ou qualquer investimento feito para um novo local, aí seria um movimento de quatro ou cinco anos de antecedência."
A assinatura também afasta rumores de que o evento pudesse sair da capital fluminense. São Paulo, por exemplo, já manifestou interesse em sediar o festival. Luis Justo, porém, nega que isso possa acontecer pelo menos nos próximos anos. "A origem do Rock in Rio, em 1985, é no Rio de Janeiro. Faz mais sentido ficar aqui."
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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