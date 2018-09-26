Rock in Rio anuncia datas e uma atração da edição 2019 do festival

Anitta no Rock in Rio Lisboa. Cantora é a única atração confirmada até o momento na edição brasileira do evento, em 2019

O Rock In Rio 2019 já tem data para acontecer. A organização do evento divulgou, nesta terça-feira (25), que a edição de 2019 do evento no Brasil será nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro.

Pela segunda vez, o Rock In Rio será realizado no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. Por enquanto, Anitta é a única atração confirmada no evento. Ela já participou do Rock in Rio Lisboa esse ano, dividindo palco com Bruno Mars e Demi Lovato.