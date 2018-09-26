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MÚSICA

Rock in Rio anuncia datas e uma atração da edição 2019 do festival

Com apenas uma atração anunciada até o momento, vendas de ingressos começam em 12 de novembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 21:12

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 21:12

Anitta no Rock in Rio Lisboa. Cantora é a única atração confirmada até o momento na edição brasileira do evento, em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
O Rock In Rio 2019 já tem data para acontecer. A organização do evento divulgou, nesta terça-feira (25), que a edição de 2019 do evento no Brasil será nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro.
Pela segunda vez, o Rock In Rio será realizado no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. Por enquanto, Anitta é a única atração confirmada no evento. Ela já participou do Rock in Rio Lisboa esse ano, dividindo palco com Bruno Mars e Demi Lovato.
 
A venda de Rock in Rio Card, que dá direito a troca por um ingresso, acontece no dia 12 de novembro de 2018, às 19h. Nesta modalidade de compra, os fãs adquirem seus ingressos antes do anúncio das bandas e atrações. A compra pode ser feita pelo site Ingresso.com.
 
 

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