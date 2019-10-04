Folha de São Paulo

Rock in Rio anuncia Alok como primeira atração confirmada para 2021

O Dj goiano fez muito sucesso na edição de 2019 do festival carioca, se apresentando no movimentado palco Mundo

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 16:51 - Atualizado há 6 anos

Alok, DJ Crédito: Instagram @Alok/ @alissondmphoto

O Rock in Rio 2019 nem acabou, mas a organização já fez, nesta quinta-feira (3), seu primeiro anúncio para a edição de 2021: o DJ Alok.

O artista abriu os trabalhos do palco Mundo em 27 de setembro, nesta oitava edição do festival no Rio. Ele antecedeu nomes como Drake e Ellie Goulding.

Considerado um dos melhores DJs do mundo, Alok fez um show com pirotecnia e hits no primeiro dia de Rock in Rio 2019. Labaredas de fogo saiam do chão enquanto as picapes tocavam "Fuego".

No setlist estiveram ainda sucessos autorais do artistas "Hear Me Now", "Ocean", "Favela" e versões eletrônicas de clássicos já tradicionais em suas apresentações "It's My Life" (Bon Jovi), "Otherside" (Red Hot Chilli Peppers), "Wonderwall" (Oasis) e "Pais e Filhos" (Legião Urbana).

"Ele trouxe para a abertura do Rock in Rio um ritmo e um calor humano muito importante, que buscamos para contagiar positivamente as pessoas", afirma Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, em nota. "Sem dúvida alguma será um momento emblemático do festival e que nossos fãs ficarão muito felizes".

Enquanto isso o Rock in Rio 2019 tem continuidade neste fim de semana. Nesta quinta (3), Red Hot Chili Peppers e Emicida ao lado do duo Ibeyi foram os destaques.

A sexta (4) reúne grandes nomes do rock pesado como Iron Maiden, Scorpions, Sepultura e Slayer.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta