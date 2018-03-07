Roberto Carlos confirma show extra em Vitória

Roberto Carlos fará dois shows, em Vitória, no mês de abril Crédito: Divulgação/TV Globo

A busca por ingressos para o show de Roberto Carlos, em Vitória, foi tanta que, faltando 1 mês e sete dias para a apresentação, os assentos estão quase esgotados para a apresentação do dia 14 de abril. Mas aqueles que querem ver o Rei de pertinho terão mais uma oportunidade. O cantor confirmou que fará show extra na Arena Vitória, no domingo (15). A venda dos ingressos começa a partir das 12 horas desta quinta-feira (8) nos pontos de vendas cadastrados.

A nova apresentação seguirá os mesmos critérios do primeiro dia, a Arena Vitória será dividida por setores. O setor azul, com primeira fila a 3 metros do palco, o ingresso está R$ 500,00 (inteira) e R$ 250,00 (meia-entrada), setor amarelo R$ 340,00 (inteira) e R$ 170,00 (meia). A arquibancada, também com cadeiras numeradas, localizadas no setor A setor B e setor C, os valores são R$ 200,00 (inteira) e R$ (meia). Quem optar pelo setor lateral direita ou lateral esquerda, os ingressos custam R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia). A produção do evento ressalta que os setores azul, amarelo, A, B e C terão acessibilidade para cadeirantes.

As entradas podem ser adquiridas no ponto de venda físico localizado na loja 132-A no Shopping Vitória (em frente à loja Ponto Frio), nas lojas Bahamas Surf Shop (neste ponto as entradas possuem taxa de conveniência), através do site www.myticket.com.br ou também pelo telefone 4003-6860.

SERVIÇO:

Show extra de Roberto Carlos em Vitória

Quando: 15 de abril, a partir das 19h

Onde: Arena Vitória - Av. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Vitória

Abertura dos portões: 17h

Ingressos:

Setor Azul: R$ 500,00 (INTEIRA) / R$ 250,00 (MEIA)

Setor Amarelo: R$ 340,00 (INTEIRA) / R$ 170,00 (MEIA)

Setores A, B e C (arquibancada central): R$ 200,00 (INTEIRA) / R$ 100,00 (MEIA)

Laterais direita e esquerda (arquibancadas laterais): R$ 180,00 (INTEIRA) / R$ 90,00 (MEIA)

Obs.: setores azul, amarelo, A, B e C terão acessibilidade para cadeirantes.

Pontos de Vendas: loja 132-A no Shopping Vitória (em frente à loja Ponto Frio), nas lojas Bahamas Surf Shop (com taxa de conveniência) ou através do site www.myticket.com.br ou também pelo telefone 4003-6860.

Pontos de retirada de ingresso: Bahamas Surf Shop (Shopping Mestre Álvaro, Shopping Vila Velha, Shopping Vitória, Shopping Moxuara), de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 15h às 21h