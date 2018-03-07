Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Roberto Carlos confirma show extra em Vitória

Com ingressos quase esgotados para o dia 14, produtora abriu apresentação extra no domingo (15)

Publicado em 07 de Março de 2018 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 16:10
Roberto Carlos fará dois shows, em Vitória, no mês de abril Crédito: Divulgação/TV Globo
A busca por ingressos para o show de Roberto Carlos, em Vitória, foi tanta que, faltando 1 mês e sete dias para a apresentação, os assentos estão quase esgotados para a apresentação do dia 14 de abril. Mas aqueles que querem ver o Rei de pertinho terão mais uma oportunidade. O cantor confirmou que fará show extra na Arena Vitória, no domingo (15). A venda dos ingressos começa a partir das 12 horas desta quinta-feira (8) nos pontos de vendas cadastrados.
A nova apresentação seguirá os mesmos critérios do primeiro dia, a Arena Vitória será dividida por setores. O setor azul, com primeira fila a 3 metros do palco, o ingresso está R$ 500,00 (inteira) e R$ 250,00 (meia-entrada), setor amarelo R$ 340,00 (inteira) e R$ 170,00 (meia). A arquibancada, também com cadeiras numeradas, localizadas no setor A setor B e setor C, os valores são R$ 200,00 (inteira) e R$ (meia). Quem optar pelo setor lateral direita ou lateral esquerda, os ingressos custam R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia). A produção do evento ressalta que os setores azul, amarelo, A, B e C terão acessibilidade para cadeirantes.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
As entradas podem ser adquiridas no ponto de venda físico localizado na loja 132-A no Shopping Vitória (em frente à loja Ponto Frio), nas lojas Bahamas Surf Shop (neste ponto as entradas possuem taxa de conveniência), através do site www.myticket.com.br ou também pelo telefone 4003-6860.
SERVIÇO:
Show extra de Roberto Carlos em Vitória
Quando: 15 de abril, a partir das 19h
Onde: Arena Vitória - Av. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Vitória
Abertura dos portões: 17h
Ingressos:
Setor Azul: R$ 500,00 (INTEIRA) / R$ 250,00 (MEIA)
Setor Amarelo: R$ 340,00 (INTEIRA) / R$ 170,00 (MEIA)
Setores A, B e C (arquibancada central): R$ 200,00 (INTEIRA) / R$ 100,00 (MEIA)
Laterais direita e esquerda (arquibancadas laterais): R$ 180,00 (INTEIRA) / R$ 90,00 (MEIA)
Obs.: setores azul, amarelo, A, B e C terão acessibilidade para cadeirantes.
Pontos de Vendas: loja 132-A no Shopping Vitória (em frente à loja Ponto Frio), nas lojas Bahamas Surf Shop (com taxa de conveniência) ou através do site www.myticket.com.br ou também pelo telefone 4003-6860.
Pontos de retirada de ingresso: Bahamas Surf Shop (Shopping Mestre Álvaro, Shopping Vila Velha, Shopping Vitória, Shopping Moxuara), de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 15h às 21h
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados