Rio Itaúnas e artistas urbanas ganham as telonas em documentários

Cena do documentário "Riscadas", de Karol Mendes Crédito: Divulgação/Banana Produções

Dois documentários capixabas serão lançados neste fim de semana, o que comprova o bom momento por que passa o gênero no Espírito Santo. "Rio Itaúnas Sempre Vivo, da Foz à Nascente", de Jefferson de Albuquerque Jr. e Kika Gouvêa, terá pré-estreia nesta sexta (17), às 19h50, na Praça de Itaúnas, em Conceição da Barra. Por sua vez, sábado (18), é dia de conferir "Riscadas", de Karol Mendes, às 18h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

"Riscadas" é um retrato naturalista sobre o cotidiano de três artistas capixabas: Thiara Pagani, Amanda Brommochenkel e Kika Carvalho. Em pauta, a estética da arte urbana como uma aliada do movimento feminista. No filme, a expressão artística atua como importante ferramenta no enfrentamento da violência contra a mulher.

Após a exibição, haverá debate com os realizadores e equipe técnica do filme, composta, em sua maioria, por mulheres negras e do movimento LGBT.

Karol Mendes acredita que "Riscadas" embarca em uma luta relevante no combate à violência contra mulher. "O filme nasceu da inquietação diante do cenário de que nos cerca. Vejo o projeto como um ato de resistência para sobreviver a isso", afirma.

"Riscadas", inclusive, já estreou internacionalmente. Teve uma sessão em Viana do Castelo, em Portugal, na semana passada. O curta-metragem integrou a programação Festival Encontros de Cinema de Viana.

"É uma alegria saber que o filme tem alcançado vários horizontes e iniciado sua trajetória em uma estreia internacional. O que queremos é provocar e levantar debate sobre esse tema, de modo que alcance os mais diversos tipos de pessoas", espera.

MEIO AMBIENTE

Por sua vez, "Rio Itaunas Sempre Vivo, da Foz à Nascente" foi produzido com recursos de um Crowdfunding. O financiamento coletivo partiu de uma campanha promovida pela Sociedade Amigos por Itaúnas (SAPI) em 2017, com apoio da escola de Ativismo e do portal Catarse.

O filme, de 40 minutos, conta com depoimentos de pescadores, agricultores, moradores, poder público e empresários. Todos falam de ações para revitalizar o Rio Itaúnas e seus afluentes. O manancial, como destacado no documentário, vem sendo castigado pelas secas e pelo desmatamento na região.

Após a pré-estreia, haverá um debate sobre o filme e a atual situação da bacia hidrográfica do Rio Itaúnas.

Além da exibição do filme - que também será projetado em outros sete municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio, com programação a ser confirmada -, a Vila de Itaúnas receberá uma série de atividades culturais, todas gratuitas, durante o final de semana.

Vale muito a pena conferir a exibição do documentário "Rio de Lágrimas Secas", da cineasta Saskia Sá, que relata a luta dos atingidos pela tragédia ambiental no Rio Doce, em novembro de 2015. Às 20h, também na Praça de Itaúnas.

"Rio das Lágrimas Secas" se propõe a fazer um recorte sobre as perdas sofridas por mulheres de três pequenas comunidades localizadas no caminho da lama de destruição provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco.

SERVIÇO

Pré-estreia de "Riscadas", de Karol Mendes

Neste sábado (18), às 18h, no Centro Cultural Sesc Glória. Rua Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória. Entrada franca.

Programação Cultural em Vila de Itaúnas, Conceição da Barra/ES

Onde: Praça de Itaúnas, entrada franca

Programação:

Nesta sexta (17), às 19h20, teatro de fantoches, com a peça "Lendas do Rio". Às 19h50, pré-estreia do documentário "Rio Itaúnas Sempre Vivo, da Foz à Nascente", de Jefferson de Albuquerque Jr. e Kika Gouvêa.

Neste sábado (18), às 15h30, lançamento do projeto "Omorodê", brincadeiras e tradições indígenas no Buraco do Tatu. Às 19h, teatro de fantoches an Praça Central da Vila de Itaúnas. Às 19h15, exibição de curtas-metragens infantis. Às 20h, exibição do documentário "Rio das Lágrimas Secas", de Saskia Sá. Às 21h, show musical com Danilo Diniz, Zé Antônio e Paulo Neto.