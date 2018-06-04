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Novos Sons

Rieg vai do sonoro ao imagético em disco de estreia

Banda de trip-hop une autenticidade e experimentalismo no primeiro álbum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 15:32

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 15:32

Rieg Crédito: Rafael Passos/Divulgação
Oriunda da Paraíba, a banda de trip-hop Rieg, que já possui oito anos de existência e cinco EPs, lança agora seu disco de estreia juntamente com um filme, intitulados, respectivamente, 12:00 e Rieg 12:00  o Filme. A obra completa conta a história, de maneira complementar, de um garoto que passa a ter outra imagem de seu falecido pai após encontrar diversas fitas no porão de sua casa.
O grupo é formado pelo paraibano Nildo Gonzalez (bateria), o gaúcho Daniel Jesi (baixo), e o alemão nascido nos EUA que dá nome a banda, Rieg R. (vocal), que falou em entrevista ao C2 sobre a proposta e as influências da banda e do disco. Cada um na banda tem seu backgroud diferente, eu sou americano e cresci na Alemanha, estou no Brasil tem 10 anos já, e eu trouxe muitas coisas da minha época lá fora. Já o Daniel, que é do Rio Grande do Sul e toca baixo, tem outras referências. O Nildo que é daqui (Paraíba) mesmo, tem uma influência regional, e é a partir daí que a gente tentou juntar todas essas culturas e fazer uma nova linguagem tanto no CD quanto no filme, comenta o vocalista.
INSPIRAÇÕES
Além das referências regionais e culturais, o álbum e o longa falam sobre o sentimento de normalidade e o que faz uma pessoa comum independente dos demônios internos que ela carrega, tudo isso em uma linguagem retrofuturista. Essa temática está diretamente relacionada à faculdade cursada por Rieg, que influenciou de forma vital a composição do disco e, por sua vez, do filme.
Eu sou formado em psicologia, e nós montamos o álbum com cada música sendo como se fosse cada transtorno do pai, e mostrando que independente de todos os transtornos e da nova imagem que o filho monta, ele era uma pessoa normal, afirma.
E mesmo tendo lançado ambas as obras recentemente, o trio tem mais planos para frente. Por enquanto eu estou curtindo o momento, mas ainda neste ano vai sair o clipe da música witchwitchwitch, que está no CD, gravado no mesmo estúdio do filme, e esperamos entrar em turnê ainda este ano, completa.
Veja o filme:
Ouça o disco:

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