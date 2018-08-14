Rick e Renner anunciam retorno da dupla após três anos de separação

Rick e Renner são uma dupla novamente. Os dois haviam se separado em janeiro de 2015 Crédito: Instagram/@rickerenneroficial

O último domingo, 12, foi um dia de alegria para os fãs de Rick e Renner. Após três anos separados, os dois anunciaram a volta da dupla. A novidade foi revelada no Instagram dos dois, com uma série de fotos.

"Voltamos, Brasil", comemorou Renner em um post no Instagram, e depois divulgou as novas redes sociais da dupla. Os dois estavam separados desde 2015, mas essa não foi a primeira vez que os dois decidiram seguir caminhos distintos na música.

Em 2010, Rick e Renner se separaram pela primeira vez, mas em 2012 voltaram a cantar juntos. Em janeiro de 2015, veio a nova separação, e Rick formou uma dupla com Giovani, da dupla Gian e Giovani. Em março deste ano, Gian e Giovani anunciaram o retorno e, agora, foi a vez de Rick e Renner.