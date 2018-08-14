Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Rick e Renner anunciam retorno da dupla após três anos de separação

'Voltamos, Brasil', comemorou Renner; Rick havia formado dupla com Giovani, da dupla com Gian
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 21:33

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 21:33

Rick e Renner são uma dupla novamente. Os dois haviam se separado em janeiro de 2015 Crédito: Instagram/@rickerenneroficial
O último domingo, 12, foi um dia de alegria para os fãs de Rick e Renner. Após três anos separados, os dois anunciaram a volta da dupla. A novidade foi revelada no Instagram dos dois, com uma série de fotos.
"Voltamos, Brasil", comemorou Renner em um post no Instagram, e depois divulgou as novas redes sociais da dupla. Os dois estavam separados desde 2015, mas essa não foi a primeira vez que os dois decidiram seguir caminhos distintos na música.
Em 2010, Rick e Renner se separaram pela primeira vez, mas em 2012 voltaram a cantar juntos. Em janeiro de 2015, veio a nova separação, e Rick formou uma dupla com Giovani, da dupla Gian e Giovani. Em março deste ano, Gian e Giovani anunciaram o retorno e, agora, foi a vez de Rick e Renner.
Nos comentários das fotos no Instagram, muitos fãs comemoraram. "Fiquei muito feliz em ver vocês juntos de novo, sou fã desde o início da carreira de vocês", comentou uma seguidora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados