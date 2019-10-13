Décor à venda!

Restaurantes e bistrôs do ES reservam espaço para exposições de arte

Locais alternativos para artistas realizarem exposição estão ganhando cada vez mais força pela Grande Vitória

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 06:30 - Atualizado há 6 anos

A artista Tânia Calazans, que expôs suas obras no Trapiche, restaurante do Centro de Vitória que cede ambiente para exposições Crédito: Fernando Madeira

Quando um artista só vê as possibilidades de exposição diminuírem, ele começa a buscar outras formas de mostrar seu trabalho para a sociedade. No Espírito Santo, por exemplo, a nova onda é levar a arte "até a mesa" do espectador. Atualmente, diversos restaurantes, bistrôs e bares cedem parte de seus espaços para artistas sediarem exposições e mostras.

Esse movimento acontece porque, cada vez mais, montar uma exposição em uma galeria pode ser trabalhoso. Além disso, não é todo novo artista que consegue conquistar um espaço desses - de galeria - sem trilhar uma carreira antes, para fazer nome.

No fim das contas, todos saem ganhando, uma vez que o cliente pode saborear uma boa comida apreciando belas obras e o artista ganha visibilidade. A artista plástica Tânia Calazans é uma que se beneficiou desta jogada, ao expor suas obras no Trapiche, bistrô do Centro de Vitória, há cerca de dois meses.

"Sabe uma pessoa realizada, feliz? (Risos). Era eu durante e depois da exposição. Muitas peças foram vendidas, recebi muitas mensagens e comentários elogiando e foi uma mostra que reuniu peças de várias fases da minha carreira", conta ela, que começou a expor em 1988, em um salão.

A artista colocou no espaço do Centro desde esculturas até pinturas e produtos que ela faz com base em suas próprias criações. "Comecei a desenvolver produtos mesmo, como mochilas e bolsas, com estamparias criadas por mim para quem não quer ou não tem estrutura de adquirir uma coisa maior. Mas são itens colecionáveis da mesma forma", fala.

Segundo Tânia, que pelos anos de carreira já expôs em diversas galerias e espaços dedicados à arte, a experiência de ter as obras colocadas em um ambiente alternativo como o bistrô foi positivamente única. "Ficou uma exposição encantadora e muito alegre, colorida. Todo mundo falou bem e não teve preço ouvir tantos elogios como desse evento. Nossa, foi um supercrescimento", conclui.

O Trapiche, onde expôs Tânia, é um braço cultural que tem parceria com a editora Cousa, coordenado por Saulo Ribeiro. Para ele, o fato de ser abrigo para uma exposição só fortalece a união de mais de uma forma de arte, que ainda se une a uma terceira atração como chamariz de público novo, que é a gastronomia. "O espaço une literatura, café e arte. Nossos espaços sempre foram muito bem recebidos e, pelo que estamos vendo, esse movimento de valorização vem sendo crescente na Grande Vitória", avalia.

De acordo com o coordenador, para expôr lá, só é preciso conversar com os administradores. Cada mostra pode ficar por até dois meses em cartaz, com as obras à venda, podendo também o tempo ser negociado caso a caso. "Temos uma resposta boa dos artistas, que também sempre acabam criando um vínculo conosco", fala.

O artista Caio Cruz e o marido, Fab's Costa, coordenam A Oca, espaço cultural do Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

DÉCOR À VENDA

O mesmo acontece no Grappino, onde Carlos Roberto Venturim, o Batata, é gerente. "Fazemos exposições de um mês de duração com intervalos de uma semana", fala.

Segundo Carlos, as mostras são realizadas desde a abertura do restaurante, em 2014. "Na maioria das vezes, as obras são reservadas durante a exposição e, no fim, são vendidas. "O bom dessa ação, que partiu da mãe do proprietário, Tânia Crivilin, sempre dá uma cara nova para a decoração do nosso ambiente e acaba atraindo pessoas que conhecem nosso espaço", conclui.

O chef Federico Ciampichini, junto dos sócios Andrés Uauy e Omar Sierra, tomou a mesma iniciativa, no próprio restaurante, o El Libertador, na Mata da Praia, na Capital. Eles, que têm o restô há pouco mais de um ano, começaram a ceder local para exposições logo no início da operação.

"Percebemos que os clientes gostam muito das exposições. Já abrigamos cerca de seis exposições e estamos muito contentes com o resultado", diz Federico, completando: "Já vendemos algumas obras nesse modelo de negócio".

Federico lembra que tudo começou quando ele, que sempre foi apaixonado por arte, começou a colocar quadros de acervo pessoal no restaurante. Em seguida, foi procurado por uma artista plástica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para iniciarem uma parceria com novos talentos e outros artistas que precisam dessa primeira oportunidade. "E é ótimo, porque sempre ficamos com o ambiente preenchido e sempre tem novidade. As exposições têm uma média de tempo, que é de dois meses, mas nada que não possa ser negociado, também", reitera.

"Acho que a abertura de espaços menos convencionais e, por isso mesmo, um pouco mais democráticos aumenta a visibilidade da produção artística em geral. Além de ser uma opção noturna para visitas a exposições, já que o horário normal de museus e galerias se restringe ao horário diurno" Carlos Roberto Venturim Gerente do Grappino

O restaurante El Libertador, na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

PINTURA AO VIVO NO ALMOÇO

Recentemente inaugurada, a Oca, no Centro de Vitória, já nasceu de uma proposta inovadora, que é praticamente inédita no Estado. Lá, há bistrô, cafeteria com restaurante, ateliê de arte, hostel e ainda espaços para eventos pequenos, que comportam até 100 pessoas. Comandado pelo casal Caio Cruz, que é artista plástico, e o chef Fabrício Costa, conhecido por Fab's Costa, às quintas-feiras há até pintura ao vivo durante o almoço.

"Começamos a desenvolver a ideia e as pessoas que iam almoçar adoraram, por ser diferente mesmo. O público é quem escolhe o que eu vou pintar e eu faço a tela em 30 minutos. Tudo a gente também anuncia via redes sociais para chamar gente nova para conhecer o espaço. É uma ação que serve para isso, também", confidencia Caio.

O espaço tem programação cultural também publicada na web e é aberta a parcerias com artistas que estão conquistando fama na cena capixaba.

O restaurante El Libertador, na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

OS ESPAÇOS

A Gazeta separou alguns espaços da Grande Vitória que estão com exposição em cartaz ou têm espaços destinados para esse tipo de atividade (veja lista abaixo). Para os interessados, na maioria dos casos é só entrar em contato com o estabelecimento, mostrar um portfólio e ceder as peças pelo período combinado, quando a curadoria do local aprovar a coleção.

EL LIBERTADOR

Local: Av. Carlos Gomes de Sá, Mata da Praia, Vitória



Av. Carlos Gomes de Sá, Mata da Praia, Vitória Funcionamento: das 18h à 00h de segunda a sexta, e das 12h às 15h30 e das 18h à 00h aos sábados

das 18h à 00h de segunda a sexta, e das 12h às 15h30 e das 18h à 00h aos sábados Exposição: do primeiro ao último dia de cada mês, artistas variados expõem no espaço por meio de uma espécie de agência. Geralmente, obras são fotografias ou quadros.

do primeiro ao último dia de cada mês, artistas variados expõem no espaço por meio de uma espécie de agência. Geralmente, obras são fotografias ou quadros. Mais informações: (27) 3025-1516





(27) 3025-1516 GRAPPINO

Local: R. Gama Rosa, 128, Centro de Vitória



R. Gama Rosa, 128, Centro de Vitória Funcionamento: das 18h à 00h de segunda a sexta, e das 19h à 1h aos sábados



das 18h à 00h de segunda a sexta, e das 19h à 1h aos sábados Exposição: do dia 16 de outubro a 16 de novembro fica em cartaz a exposição de fotografias "A Fotografia é Uma Voz", de Fernando Madeira.

do dia 16 de outubro a 16 de novembro fica em cartaz a exposição de fotografias "A Fotografia é Uma Voz", de Fernando Madeira. Mais informações: (27) 3029-5567





(27) 3029-5567 JALAN JALAN

Local: Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória



Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória Funcionamento: das 14h às 21h de terça a sábado

das 14h às 21h de terça a sábado Exposição: recém-inaugurado, local ainda faz curadoria para receber primeira exposição.

recém-inaugurado, local ainda faz curadoria para receber primeira exposição. Mais informações: (27) 99956-0277





(27) 99956-0277 TRAPICHE

Local: R. Gama Rosa, 238, Centro de Vitória



R. Gama Rosa, 238, Centro de Vitória Funcionamento: das 11h às 19h de terça a sexta, e das 10h às 20h aos sábados



das 11h às 19h de terça a sexta, e das 10h às 20h aos sábados Exposição: a partir do dia 16 de outubro até o dia 29 de novembro está em cartaz "Casa do Sol", de Wagner Veiga.

a partir do dia 16 de outubro até o dia 29 de novembro está em cartaz "Casa do Sol", de Wagner Veiga. Mais informações: (27) 99956-0277





(27) 99956-0277 A OCA - BISTRÔ, ATELIÊ & HOSTEL

Local: R. do Rosário, 114, Centro de Vitória



R. do Rosário, 114, Centro de Vitória Funcionamento: abre diariamente em horário comercial e em dias de programação especial também funciona em horário expandido



abre diariamente em horário comercial e em dias de programação especial também funciona em horário expandido Exposição: a partir do dia 11 de outubro até o dia 11 de novembro artistas variados expõem em mais de um ambiente do espaço.

a partir do dia 11 de outubro até o dia 11 de novembro artistas variados expõem em mais de um ambiente do espaço. Mais informações: (27) 99895-6110





(27) 99895-6110 LA DOLINA

Local: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória



Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória Funcionamento: das 18h30 à 00h de terça a sábado, e das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h aos domingos



das 18h30 à 00h de terça a sábado, e das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h aos domingos Exposição: divididos em períodos de 30 dias, artistas variados expõem no espaço por meio de uma espécie de agência de arte. Geralmente, são fotografias ou quadros.

divididos em períodos de 30 dias, artistas variados expõem no espaço por meio de uma espécie de agência de arte. Geralmente, são fotografias ou quadros. Mais informações: (27) 3207-7944





(27) 3207-7944 LUGANO

Local: R. Des. Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória



R. Des. Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória Funcionamento: das 11h às 19h de segunda a sábado



das 11h às 19h de segunda a sábado Exposição: l ocal ainda faz curadoria para receber primeira exposição.

ocal ainda faz curadoria para receber primeira exposição. Mais informações: (27) 3014-1849





(27) 3014-1849 CABRÓN CINE BAR

Local: Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória



Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória Funcionamento: das 18h à 1h de segunda a sábado, e das 14h às 21h aos domingos



das 18h à 1h de segunda a sábado, e das 14h às 21h aos domingos Exposição: artistas variados deixam obras em exposição por períodos que podem variar a partir de um mês. Geralmente são fotografias, ilustrações ou quadros.

artistas variados deixam obras em exposição por períodos que podem variar a partir de um mês. Geralmente são fotografias, ilustrações ou quadros. Mais informações: (27) 99279-5554



