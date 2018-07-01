Restaurado prédio da Fafi é entregue no Centro de Vitória

Prédio da Fafi foi reformado e restaurado Crédito: Divulgação/PMV

Após três anos de espera, a obra de reforma e restauro do prédio da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi foi entregue na manhã deste sábado (30), no Centro Histórico de Vitória. A coreografia "Brincando no Parque", realizada no pátio externo do prédio, marcou o retorno das atividades da escola.

Após o espetáculo das bailarinas, outras 14 coreografias - entre o balé, a dança contemporânea e o estilo livre - e um pocket show da Orquestra de Cordas Fafi fizeram parte da programação. O prefeito Luciano Rezende, que descerrou a placa que marcou a entrega do prédio, destacou a importância desta entrega para a região do Centro.

O prefeito Luciano Rezende descerrou a placa que marcou a entrega do prédio Crédito: Diego Alves/PMV

"Estamos entregando para a cidade de Vitória um equipamento que não é só importante para a arte, mas é também muito importante para a revitalização do Centro. Uma escola como esta, ao lado de outros equipamentos, vai criando um circuito cultural de arte para marcar a nossa cidade", disse o prefeito, que também parabenizou três alunas de dança da instituição pré-selecionadas para uma vaga na sede do Ballet Bolshoi.

A obra contemplou o restauro da fachada, do telhado, do piso e das pinturas parietais da edificação, além da revisão elétrica, do sistema de climatização do prédio e adequação referente às normas técnicas de acessibilidade - como a construção de rampa, adequação dos banheiros, construção da calçada cidadã e instalação de um elevador.

"São muitas lutas, mas muitas vitórias. Queria agradecer também aos profissionais da Fafi. Cada instrutor, cada servidor, nossos coordenadores. É essa construção diária que traz os nossos resultados", destacou a coordenadora da escola, Zila Nascimento.

Entrega da Fafi após três anos de obra de restauro e reforma Crédito: Diego Alves/PMV

Durante o processo de prospecção, os restauradores encontraram duas pinturas parietais - uma das mais antigas formas de decoração e muito usada por artistas até o século XX - nas salas de dança, que foram recuperadas e estendidas para todo o ambiente.

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