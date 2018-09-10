Reserva natural do ES sedia festival de cinema de graça

Reserva Ambiental Águia Branca Crédito: Leonardo Merçon

De 17 a 22 de setembro a região de Vargem Alta receberá a primeira edição do Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) itinerante. A proposta do evento, que já acontece fixamente há anos em Burarama, é levar conteúdos interessantes a áreas específicas do Estado. Para o fim do ano, a ideia também é levar o evento para Vitória.

Segundo o produtor da Caju Produções, Leo Alves, a proposta saiu da vontade da organização de aproximar o evento de lugares que preservam seu meio ambiente. Para ele, o evento já discute essa temática e só quis adequar o conteúdo ao espaço físico em que acontece. "Para Vitória, por exemplo, queremos tratar de mobilidade urbana, que tem tudo a ver com uma capital", exemplifica.

Leo destaca que as montanhas de Vargem Alta foram escolhidas por culpa da Reserva Ambiental Águia Branca, que existe no local e será aberta ao público no ano que vem. "Então, a proposta é já apresentar o espaço à população e trabalhar essa temática no evento. Nós queremos atrair tanto quem está na região quanto gente que vai até Pedra Azul, já que é relativamente perto", enxerga.

Segundo o produtor, ainda haverá oficinas de observação de aves e de cinema ambiental na programação e que escolas levarão alunos para participarem dessas atividades. "Nós estamos planejando até um filme que as crianças irão fazer para a gente apresentar no evento", adianta.

PROGRAMAÇÃO

As mostras do evento trarão filmes de ficção, animação e documentário que refletem as questões ambientais atuais, além de música e oficinas para adultos e crianças. As ações educativas começam no dia 17 de setembro com as oficinas de cinema e de vídeo ambiental e observação de aves. Já nos dias 21 e 22 de setembro vão acontecer as mostras de cinema, sendo uma exclusiva para crianças, além de shows musicais e feira com empreendedores da região.

21 DE SETEMBRO

16h30 às 19h - Cine.Eminha Itinerante

22 DE SETEMBRO

19h - Mostra olhar local

20h - Mostra nacional

21h30 - Show com Moxuara

SERVIÇO

Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) itinerante

Local: Reserva Ambiental Águia Branca (Vargem Alta, Espírito Santo)