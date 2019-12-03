Repaginado, Nook Beach Club reabre com baile funk no sábado (7)

O funkeiro Kevin o Chris Crédito: Reprodução/Instagram @kevinochris

Kevin o Chris promete transformar o clima do Nook, em Vila Velha . De beach club, o espaço vai ganhar tons de baile funk de elite. O dono de "Evoluiu", que ganhou (mais!) fama ao circular pelo Brasil com sua música, será atração principal da festa Kriok, que acontece pela segunda vez no Espírito Santo.

A ideia de Kevin é cantar e fazer ecoar o funk em sua versão mais arrojada possível, resgatando o "batidão" típico do gênero. Para tanto, o carioca deve apresentar as músicas da primeira parte do DVD "Evoluiu", lançado na última quinta-feira (28). "Romance Proibido", "Rola Os Dados", "Na Onda" e "Evoluiu" estão garantidas na apresentação capixaba.

REPAGINADO APÓS INCÊNDIO

O evento, que também terá DJ Bero Costa na lista de atrações, marca a reabertura do Nook, que foi fechado em agosto deste ano após um incêndio causado, segundo frequentadores, por pirotecnia. Segundo a assessoria da casa, o espaço foi todo repaginado e está pronto para receber os clientes com toda a segurança.

"A casa mantém suas características de verdadeiro beach club. Neste sábado (7) o público vai encontrar o Nook com novos acessos, nova decoração e com total conforto e segurança possível para seus clientes. O Nook tem todos os alvarás exigidos para reabertura", disse Luciano Reis, um dos sócios do empreendimento, em nota enviada à reportagem.