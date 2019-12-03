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Baile Kriok

Repaginado, Nook Beach Club reabre com baile funk no sábado (7)

Clube, em Vila Velha, foi fechado em agosto após incêndio e irregularidades no local. Reabertura será com a festa Kriok
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 17:04

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 17:04

O funkeiro Kevin o Chris Crédito: Reprodução/Instagram @kevinochris
Kevin o Chris promete transformar o clima do Nook, em Vila Velha. De beach club, o espaço vai ganhar tons de baile funk de elite. O dono de "Evoluiu", que ganhou (mais!) fama ao circular pelo Brasil com sua música, será atração principal da festa Kriok, que acontece pela segunda vez no Espírito Santo.
A ideia de Kevin é cantar e fazer ecoar o funk em sua versão mais arrojada possível, resgatando o "batidão" típico do gênero. Para tanto, o carioca deve apresentar as músicas da primeira parte do DVD "Evoluiu", lançado na última quinta-feira (28). "Romance Proibido", "Rola Os Dados", "Na Onda" e "Evoluiu" estão garantidas na apresentação capixaba.

REPAGINADO APÓS INCÊNDIO

O evento, que também terá DJ Bero Costa na lista de atrações, marca a reabertura do Nook, que foi fechado em agosto deste ano após um incêndio causado, segundo frequentadores, por pirotecnia. Segundo a assessoria da casa, o espaço foi todo repaginado e está pronto para receber os clientes com toda a segurança.
"A casa mantém suas características de verdadeiro beach club. Neste sábado (7) o público vai encontrar o Nook com novos acessos, nova decoração e com total conforto e segurança possível para seus clientes. O Nook tem todos os alvarás exigidos para reabertura", disse Luciano Reis, um dos sócios do empreendimento, em nota enviada à reportagem.
  • FESTA KRIOK - REABERTURA DO NOOK BEACH CLUB
  • Onde: Nook Beach Club (R. Inhoá, s/n, Jaburuna, Vila Velha)
  • Quando: 7 de dezembro de 2019 (sábado), a partir das 22h
  • Ingressos: R$ 50 (meia-entrada, 1º lote); R$ 100 (inteira, 1º lote) - Vendas por meio SuperTicker.com.br
  • Classificação: 18 anos

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