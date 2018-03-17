Renato Teixeira e Sérgio Reis trazem novo projeto ao Estado

Rodando o país ao lado de Sérgio Reis com o projeto Amizade Sincera 2, Renato Teixeira adora o espetáculo que envolve a apresentação, mas não esconde: o momento de cantar Romaria é especial. A dupla de amigos de longa data chega ao Estado hoje para apresentar este e outros clássicos do sertanejo.

Na segunda fase do projeto, os dois fizeram uma miscelânea do que marcou a música caipira ao longo dos anos, mas também prometem surpresas. Aliás, Renato garante que acompanha de perto o boom do sertanejo em todo o país.

Acompanho os artistas mais jovens e vejo que são todos muito batalhadores. Temos muito respeito por todos eles, diz Renato, em entrevista ao C2. Confira o bate-papo:

Qual a principal diferença da primeira fase do projeto para esta?

Neste show nós fazemos um repertório misto com as canções tanto do primeiro Amizade Sincera quanto a do Amizade Sincera 2. O primeiro foi mais focado nos meus sucessos e os do Sérgio, além de algumas composições tradicionais da música caipira. Agora, nós colocamos um foco maior nestas mesmas composições tradicionais que marcaram as nossas vidas e também deixaram uma marca na história da música brasileira. No show nós vamos apresentar tudo isso e mais algumas surpresas.

Como é propor um novo show mesmo depois de tanto tempo de trajetória?

É sempre um prazer fazer um novo show, principalmente com tanto tempo de carreira. A gente se sente mais preparado e a experiência adquirida nos deixa mais criativos, com os pés no chão. Nossos gostos geralmente são afinados, temos bastante coisa em comum, mas como toda amizade e parceria também encontramos alguns pequenos desafios no caminho.

Imagino que definir o repertório não seja uma tarefa muito tranquila para os dois... Quais os critérios?

Este pode ser considerado como um daqueles pequenos desafios que eu mencionei anteriormente. São muitas músicas, muitas ideias para se considerar, compilar tudo em um show com duração marcada pode ficar um pouco complicado. Buscamos fazer uma espécie de curadoria da música caipira, quisemos pegar músicas tanto que sejam de minha autoria e do Sérgio, quanto canções clássicas da música caipira que marcaram as nossas carreiras e a vida do público, para mostrarmos como essas composições fizeram e fazem parte da história da música brasileira.

Você tem algum momento preferido nesta nova apresentação?

O espetáculo em si é o que eu mais gosto. Os rostos, as emoções, o ato de tocar para um público novo e diferente a cada novo show... A hora de cantar Romaria, porém, é sempre bastante sentimental, todos nós ficamos bastante envolvidos.

Amizade Sincera 2

Quando: neste sábado (17), às 22h30 (abertura dos portões às 21h30).

Onde: Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: R$ 140 (cadeira ouro/inteira), R$ 70 (cadeira ouro/meia), R$ 100 (pista/inteira), R$ 50 (pista/meia), R$ 600 (mesa para quatro pessoas) . À venda nas lojas Metal Nobre e Soft Modas (Guarapari) e também no site R$ 140 (cadeira ouro/inteira), R$ 70 (cadeira ouro/meia), R$ 100 (pista/inteira), R$ 50 (pista/meia), R$ 600 (mesa para quatro pessoas) . À venda nas lojas Metal Nobre e Soft Modas (Guarapari) e também no site Blueticket.com.br

Informações: (27) 3533-2221.