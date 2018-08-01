Reforma do Teatro Carlos Gomes deve ser estendida por mais 30 dias

Teatro Carlos Gomes Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, passaram por reformas no primeiro semestre deste ano. Quando começou a obra, constatou-se que o forro do segundo piso do local também precisava de reparos, mas esse outro serviço ainda não tem nem data para começar. O telhado e alguns outros detalhes internos do, no Centro de Vitória, passaram por reformas no primeiro semestre deste ano. Quando começou a obra, constatou-se que o forro do segundo piso do local também precisava de reparos, mas esse outro serviço ainda não tem nem data para começar.

Festival de Cinema de Vitória (FCV) entre os dias 3 e 8 de setembro. Com isso, as novas interveções poderiam coincidir com a realização do evento. Questionada, a Secult informou que os trabalhos estão acontecendo para que todos os reparos estejam finalizados antes do evento. Depois de iniciado, o prazo para conclusão é de 30 dias, segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult). No entanto, o local sediará a 25ª edição do(FCV) entre os dias 3 e 8 de setembro. Com isso, as novas interveções poderiam coincidir com a realização do evento. Questionada, a Secult informou que os trabalhos estão acontecendo para que todos os reparos estejam finalizados antes do evento.

Em nota, a pasta explicou que o problema só foi percebido durante a primeira etapa das obras. "Durante o trabalho da reforma do telhado, foi possível detectar uma outra parte do teatro que também precisará de reparos: o teto (ou forro) do foyer do segundo piso. A Secult está trabalhando de forma emergencial para contratar uma empresa especializada para também dar conta desse restauro", diz trecho da resposta.

Até agora, o Governo do Estado gastou R$ 160 mil com as reformas do telhado e prevê que o custo com o forro do foyer do segundo piso fique em R$ 30 mil.

Leia outros trechos da nota:

Conforme já divulgado na imprensa, o Teatro Carlos Gomes está passando por uma série de reformas, que inclui o seu telhado, que foi prejudicado pelas intensas chuvas do primeiro semestre deste ano. Essa etapa da reforma foi concluída.

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