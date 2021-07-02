Reboot de 'Pretty Little Liars', da HBO Max, define protagonistas

As atrizes Shay Mitchell, Troian Bellisario, Lucy Hale e Ashley Benson em cena da série Pretty Little Liars Crédito: ABC Family

A nova versão da série "Pretty Little Liars" (2010 - 2017) já tem suas protagonistas definidas. As atrizes Chandler Kinney, 20, de "Zombies 2" (2020) e "Máquina Mortífera" (2016), e Maia Reficco, 20, de "Club 57" (2019) e "Kally's Mashup" (2017), irão estrelar o projeto, segundo o Deadline.

O reboot, intitulado "Pretty Little Liars - The Original Sin" será produzido pela HBO Max e promete ser uma versão mais sombria da série adolescente que teve sete temporadas. A série foi criada por Roberto Aguirre-Sacasa, dramaturgo também responsável por "Riverdale" (2017) e "O Mundo Sombrio de Sabrina" (2018 - 2020).

A série também será baseada nos livros de Sara Shepard, e trará novas histórias e personagens. A trama envolverá uma série de eventos trágicos que há 20 anos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Agora um grupo de meninas adolescentes, as novas "Little Liars", serão obrigadas a pagar pelo pecado secreto que seus pais cometeram há duas décadas.

A história acontecerá no mesmo universo de "Pretty Little Liars", porém Millwood fica a quilômetros de distância de Rosewood, cenário da série de 2010. Kinney será Tabby, uma jovem aspirante a diretora de cinema e fã de filmes de terror.

Já Reficco será Noa, uma estrela do atletismo que trabalha duro para fazer sua vida voltar ao normal após um verão passado em uma detenção juvenil. Atualmente, a atriz trabalha nas gravações de "Strangers", filme da Netflix, ao lado de nomes como Camila Mendes ("Riverdale") e Maya Hawke ("Stranger Things").