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Série

Reboot de 'Pretty Little Liars', da HBO Max, define protagonistas

Maia Reficco e Chandler Kinney irão estrelar nova série
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:32

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:32

As atrizes Shay Mitchell, Troian Bellisario, Lucy Hale e Ashley Benson em cena da série Pretty Little Liars
As atrizes Shay Mitchell, Troian Bellisario, Lucy Hale e Ashley Benson em cena da série Pretty Little Liars Crédito: ABC Family
A nova versão da série "Pretty Little Liars" (2010 - 2017) já tem suas protagonistas definidas. As atrizes Chandler Kinney, 20, de "Zombies 2" (2020) e "Máquina Mortífera" (2016), e Maia Reficco, 20, de "Club 57" (2019) e "Kally's Mashup" (2017), irão estrelar o projeto, segundo o Deadline.
O reboot, intitulado "Pretty Little Liars - The Original Sin" será produzido pela HBO Max e promete ser uma versão mais sombria da série adolescente que teve sete temporadas. A série foi criada por Roberto Aguirre-Sacasa, dramaturgo também responsável por "Riverdale" (2017) e "O Mundo Sombrio de Sabrina" (2018 - 2020).
A série também será baseada nos livros de Sara Shepard, e trará novas histórias e personagens. A trama envolverá uma série de eventos trágicos que há 20 anos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Agora um grupo de meninas adolescentes, as novas "Little Liars", serão obrigadas a pagar pelo pecado secreto que seus pais cometeram há duas décadas.
A história acontecerá no mesmo universo de "Pretty Little Liars", porém Millwood fica a quilômetros de distância de Rosewood, cenário da série de 2010. Kinney será Tabby, uma jovem aspirante a diretora de cinema e fã de filmes de terror.
Já Reficco será Noa, uma estrela do atletismo que trabalha duro para fazer sua vida voltar ao normal após um verão passado em uma detenção juvenil. Atualmente, a atriz trabalha nas gravações de "Strangers", filme da Netflix, ao lado de nomes como Camila Mendes ("Riverdale") e Maya Hawke ("Stranger Things").
Os dois primeiros episódios serão dirigidos por Lisa Soper, que também esteve em "O Mundo Sombrio de Sabrina". A produção executiva contará com, além de Aguirre-Sacasa, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo de Alloy, além de Michael Grassi e Caroline Baron. Calhoon Bring será o co-produtor executivo. A Muckle Man Productions e a Alloy produzem em associação com a WBTV. O projeto deverá começar a produção no final do verão norte-americano, no Upriver Studios, em Nova York.

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