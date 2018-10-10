'Que País é Este?': Dado e Bonfá fazem show em Vila Velha

Lançado em 1986, o álbum Dois nasceu de uma preocupação de Renato Russo, que queria evitar que a Legião Urbana ficasse conhecida apenas pelo sucesso do início da carreira. Tanto fez, que o disco deu seu recado e é encarado por fãs e pela crítica como um dos melhores da música brasileira.

É justamente o repertório de Dois, junto das músicas de Que País é Este? (1987), que integra o show da nova turnê feita por Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Vila Velha recebe a apresentação da banda amanhã.

Em entrevista por telefone ao C2, Dado classificou o show como uma grande celebração.

Percebemos do que a música é capaz. É recompensador reencontrar o nosso público, que também se renovou e hoje é composto por outros jovens também. Tem sido fabuloso, conta o músico, que além de Bonfá, tem as companhias de André Frateschi (vocais), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Roberto Pollo (teclados e programações) e Mauro Berman (baixo).

Villa-Lobos ainda falou sobre as sensações despertadas pela nova turnê, sobre os planos de lançar um registro dos shows e sobre a forte influência política da banda. Confira:

Como decidiram fazer essa segunda turnê?

Ficamos mais de um ano fora da estrada, como combinado, e pensamos em uma homenagem ao nosso segundo disco, uma celebração desse sucesso com o público e tudo mais. Pensamos mais nesse formato de chegar aos lugares com uma grande comemoração mesmo, mais uma vez. Começamos há pouco tempo e tem sido muito produtivo.

Vocês têm ido a lugares onde nunca chegaram a ir com a Legião. Qual a sensação?

É incrível! Percebemos o que a música é capaz de fazer. As pessoas têm isso até hoje dentro delas, a música salva, os jovens aparecem. É um público que se renova. O Brasil é um lugar mágico, enorme, gigante, muito diverso e fabuloso nesse sentido. Nunca tínhamos ido a Aracaju e a São Luís, por exemplo. É recompensador chegar junto e encontrar o nosso público.

Como se sentem fazendo shows em meio ao caos e à indefinição política?

Quando a Legião surgiu, a gente vivia um turbilhão de transformações sociopolíticas e culturais, estávamos saindo de uma ditadura militar. Mais de 30 anos depois, ainda vemos as instituições dessa maneira. Eu acho que a música tem essa função política, sempre teve, e uma ação muito direta e imediata na relação das pessoas com a política. E a Legião sempre teve, desde o Renato com o Aborto Elétrico, essa relação, essa conexão direta com a situação política do país. Ao longo dos 30 anos, a nossa música narrou paulatinamente o que nós vivemos, e a gente percebe que o público também está contaminado por esses questionamentos, quer saber para onde vai esse país. Então a gente fica ali no palco observando isso. Mas também temos canções que falam de amor. Amor é política também e política é amor. Acima disso, respeito é a mensagem que a gente sempre busca passar.

Vocês cogitaram fazer algum registro desta turnê? Pode sair um lançamento?

Na verdade, na primeira (turnê) nós fizemos alguns registros de vídeo e de áudio também, mas isso deve ficar para o futuro, até por algumas questões internas que precisam se resolver. De qualquer forma, existem esses registros, sim, e no momento apropriado, se for possível, a gente bota isso na roda.

Você disse em outro momento que o único álbum que não reapresentaria seria A Tempestade, por conta da carga emocional. Foi uma decisão conjunta?

A gente nem pensa em ir muito mais adiante, na verdade. Por ora, estamos vivendo esse momento de hoje e é isso. É um grande espetáculo com o Dois e Que País é Este?, na íntegra, misturados em blocos. É um espetáculo com uma dinâmica interessante, e bem reta no sentido do que as pessoas esperam. São canções tão representativas e simbólicas que a gente revive isso tudo em duas horas de espetáculo. No momento, é isso que vivemos.

Dado e Bonfá

Quando: Quinta-feira (11), às 22h.

Onde: Área de eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: R$ 100 (inteira/pista comum), R$ 50 (meia/pista comum), R$ 160 (inteira/pista premium), R$ 80 (meia/pista premium). À venda no portal Tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto em qualquer área do evento.