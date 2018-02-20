Quarta-feira com festas, baladas e música ao vivo. Confira a agenda

FESTA

Baile da 3ª Idade

Shows com a dupla Gilson e Filho. Às 16h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 7 (meia); R$ 14 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

BALADA

Wanted Pub

Quarta Universitária com Felipe Ribeiro e Alan Venturim. Às 21h. Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até às 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3207-6561.

Felipe Ribeiro é atração no The Wanted Pub Crédito: Wanderson Cinelli - Divulgação

MÚSICA AO VIVO

Bárbara Greco

Forró, samba e brasilidades. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

Bárbara Greco canta no Jalapeño Crédito: Arthur Tavares - Divulgação

Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira

Samba de raiz, parte do projeto Quarta de Raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.

Benê Rodrigues e Meio Kilo

MBP e variado. Às 18h. Pinguim Music Bar. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99914-1321.

Di Morais

Samba Rock. Às 20h. Casa Rio Botequim. R. Deolindo Perim, 79, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3208-2663.

Som do Vinil

Anos 60, 70, 80. Às 21h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

PedalaSamba

Samba. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904 5360.

PedalaSamba se apresenta no bar 40 Graus Crédito: Rafael Nick - Divulgação

EXPOSIÇÃO

Diário Visual

A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até dia 25 de fevereiro.

Almas Ingênuas

Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Wabi-sabi

Mostra individual do fotógrafo Tadeu Bianconi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.

Outros Eus