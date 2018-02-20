Quarta-feira com festas, baladas e música ao vivo. Confira a agenda

FESTA
Baile da 3ª Idade
Shows com a dupla Gilson e Filho. Às 16h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 7 (meia); R$ 14 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.
BALADA
Wanted Pub
Quarta Universitária com Felipe Ribeiro e Alan Venturim. Às 21h. Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até às 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3207-6561.
MÚSICA AO VIVO
Bárbara Greco
Forró, samba e brasilidades. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba de raiz, parte do projeto Quarta de Raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
Benê Rodrigues e Meio Kilo
MBP e variado. Às 18h. Pinguim Music Bar. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99914-1321.
Di Morais
Samba Rock. Às 20h. Casa Rio Botequim. R. Deolindo Perim, 79, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3208-2663.
Som do Vinil
Anos 60, 70, 80. Às 21h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
PedalaSamba
Samba. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904 5360.
EXPOSIÇÃO
Diário Visual
A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até dia 25 de fevereiro.
Almas Ingênuas
Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.
Wabi-sabi
Mostra individual do fotógrafo Tadeu Bianconi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.
Outros Eus
Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.