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Quadra da Novo Império recebe batalha interestadual de MC's

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 21:44

Publicado em 

12 abr 2019 às 21:44
A quadra da Novo Império, em Caratoíra, Vitória, se prepara para receber neste sábado (13), a partir das 16h, o Grande Desafio Interestadual de Batalha de MC's. O evento reúne representantes do Espírito Santo e da Bahia. 
Com a intenção de fortalecer a cultura hip hop no Estado, o evento pretende aproximar o público dos MC's locais e também vindos de outras regiões, conhecidos geralmente apenas por vídeos lançados em plataformas digitais. 
Na batalha, entram em cena oito MCs capixabas contra oito baianos. No time do Espírito Santo, marcam presença Ch, Ptk, Cavati, Adm, Kronos, Noventa, LG e Guerra. Já a Bahia é representada por Bert, Jaya Luck, Shold, Luke, Odin, Nad, Guedes e Black.
Entre as atrações especiais, estão Leacim $aid, CPC e Bené. A apresentação fica por conta de Feijó e Alança. Já o júri é formado por Ficore e por Tiago Set, ambos com vasta experiência nas batalhas de rima no Estado. O evento ainda terá a participação dos DJs Vitinho, Big e Jack. A organização é do Portal do Dimas, canal do Youtube responsável por cobrir as batalhas de rima no Espírito Santo. 
Vá lá!
Grande Desafio Interestadual de Batalha de MC's EX x BA
Quando: Sábado (13), a partir das 16h. 
Onde: Quadra da Novo Império. Avenida Santo Antônio, 301, Praça Antônio Ferreira Marques, Caratoíra, Vitória.
Quanto: R$ 5. O valor deve ser pago na entrada do evento. 
Classificação: 14 anos.

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