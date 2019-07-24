Prorrogadas inscrições para expor obras no Salão de Artes Levino Fanzeres

Salão das Artes de Cachoeiro será realizado de setembro a novembro de 2019 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro





Foram prorrogadas as inscrições para artistas visuais que querem expor suas obras no VIII Salão de Artes Levino Fanzeres , promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), de Cachoeiro de Itapemirim.

Podem participar artistas de todo o país, nas modalidades pintura, gravura, desenho, fotografia, intervenção urbana e escultura. As obras deverão estar de acordo com a temática “O Homem em progresso: o cotidiano em evolução”, proposta pela Semcult.

Na solenidade de abertura da mostra, serão premiadas as três melhores obras escolhidas pela comissão. Os vencedores receberão R$ 3.594,80, R$ 2.175,80 e 1.437,92, respectivamente. Além disso, haverá, ainda, o troféu “Levino Fanzeres”, que será entregue ao autor do trabalho mais bem avaliado pelo público.

A exposição acontecerá de 27 de setembro a 1º de novembro na Sala Levino Fanzeres, que fica no térreo do Palácio Bernardino Monteiro, localizado na praça Jerônimo Monteiro, Centro da cidade.