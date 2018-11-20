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PREMIAÇÃO

Produtora de 'Star Wars' reforça aumento de diversidade em Hollywood

Kathleen Kennedy foi a primeira mulher a receber um prêmio anual dos organizadores do Oscar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 21:43

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 21:43

2018-11-19 - Kathleen Kennedy, produtora de 'Star Wars' Crédito: Divulgação/Lucasfilm
A produtora da saga Star Wars, Kathleen Kennedy, recebeu no domingo, 18, um prêmio dos organizadores do Oscar e disse esperar que a homenagem abra portas para novas vozes na indústria cinematográfica que "podem trazer o mundo de volta a seus sentidos".
Kathleen disse que os esforços recentes para aumentar a diversidade em Hollywood e garantir que mulheres tenham papéis melhores na frente e atrás das câmeras precisam ser abraçados. "É minha esperança que, com a inclusão dessas poderosas novas vozes, nós possamos trazer o mundo de volta aos seus sentidos e, talvez, apenas talvez, quebrar alguns tetos de vidro ao longo do caminho", disse.
Ao lado de seu marido e também produtor Frank Marshall, Kathleen foi a primeira mulher a receber o prêmio anual Irving. G. Thalberg da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
"Tenho muito orgulho de ser a primeira mulher a receber esse prêmio. Mas, eu não sou a primeira a merecê-lo e tenho 100% de certeza de que não sou a última", disse Kathleen ao som de aplausos, em um jantar de gala que contou com a presença de executivos de estúdios cinematográficos e de alguns dos maiores atores e diretores de Hollywood.
Em 2012, Kathleen se tornou presidente da LucasFilm, retomando a saga de ficção científica e produzindo os filmes bilionários Star Wars - O Despertar da Força e Star Wars: Os Últimos Jedis, que a tornaram uma das executivas mais poderosas de Hollywood.
Kathleen e Marshall fundaram a Amblin Entertainment com o diretor Steven Spielberg em 1981 e produziram diversos sucessos de bilheteria, incluindo Os Caçadores da Arca Perdida, Jurassic Park e E.T. - O Extraterrestre.

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