Produtora de 'Star Wars' reforça aumento de diversidade em Hollywood

2018-11-19 - Kathleen Kennedy, produtora de 'Star Wars' Crédito: Divulgação/Lucasfilm

A produtora da saga Star Wars, Kathleen Kennedy, recebeu no domingo, 18, um prêmio dos organizadores do Oscar e disse esperar que a homenagem abra portas para novas vozes na indústria cinematográfica que "podem trazer o mundo de volta a seus sentidos".

Kathleen disse que os esforços recentes para aumentar a diversidade em Hollywood e garantir que mulheres tenham papéis melhores na frente e atrás das câmeras precisam ser abraçados. "É minha esperança que, com a inclusão dessas poderosas novas vozes, nós possamos trazer o mundo de volta aos seus sentidos e, talvez, apenas talvez, quebrar alguns tetos de vidro ao longo do caminho", disse.

Ao lado de seu marido e também produtor Frank Marshall, Kathleen foi a primeira mulher a receber o prêmio anual Irving. G. Thalberg da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

"Tenho muito orgulho de ser a primeira mulher a receber esse prêmio. Mas, eu não sou a primeira a merecê-lo e tenho 100% de certeza de que não sou a última", disse Kathleen ao som de aplausos, em um jantar de gala que contou com a presença de executivos de estúdios cinematográficos e de alguns dos maiores atores e diretores de Hollywood.

Em 2012, Kathleen se tornou presidente da LucasFilm, retomando a saga de ficção científica e produzindo os filmes bilionários Star Wars - O Despertar da Força e Star Wars: Os Últimos Jedis, que a tornaram uma das executivas mais poderosas de Hollywood.