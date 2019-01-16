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RESPEITO

Produtor indica que 'Family Guy' não terá mais piadas sobre gays

'Hoje, entendemos que algumas piadas não são aceitáveis', afirma Alec Sulkin

Publicado em 

16 jan 2019 às 18:56

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 18:56

'Uma Família da Pesada' foi lançada em 1998 Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYFamily GuyENTITY_apos_ENTITY / Fox
No ar desde 1998 e conhecida por seu humor 'sem limites', a série Family Guy - também conhecida como Uma Família da Pesada - parece estar pronta para mudar o tom de algumas piadas consideradas homofóbicas. Em entrevista ao site TVLine, os produtores Rich Appel e Alec Sulkin explicaram por que a série não fará mais piadas sobre homossexuais.
A revelação veio à tona quando foram questionados se estavam falando sério em relação à frase em que o personagem Peter Griffin diz que a série está "tentando superar" piadas sobre gays.
"De certa forma, sim. Se você assistir a uma série de 2005 ou 2006 e colocar ao lado de uma série de 2018 ou 2019, elas terão algumas diferenças. Algumas coisas que nós nos sentíamos confortáveis em falar e fazer piadas àquela época, hoje, entendemos que não são aceitáveis", explicou Sulkin.
Appel acrescentou que essa decisão acompanha o ritmo de evolução da sociedade, que mudou a forma em que vê as piadas: "Se uma série ficou literalmente 20 anos no ar, a cultura mudou. O clima é diferente, a cultura é diferente e nossas visões são diferentes. Elas foram moldadas pela realidade ao nosso redor, então eu acho que a série precisa mudar e evoluir de diversas maneiras."

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