Produtor indica que 'Family Guy' não terá mais piadas sobre gays

'Uma Família da Pesada' foi lançada em 1998 Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYFamily GuyENTITY_apos_ENTITY / Fox

No ar desde 1998 e conhecida por seu humor 'sem limites', a série Family Guy - também conhecida como Uma Família da Pesada - parece estar pronta para mudar o tom de algumas piadas consideradas homofóbicas. Em entrevista ao site TVLine, os produtores Rich Appel e Alec Sulkin explicaram por que a série não fará mais piadas sobre homossexuais.

A revelação veio à tona quando foram questionados se estavam falando sério em relação à frase em que o personagem Peter Griffin diz que a série está "tentando superar" piadas sobre gays.

"De certa forma, sim. Se você assistir a uma série de 2005 ou 2006 e colocar ao lado de uma série de 2018 ou 2019, elas terão algumas diferenças. Algumas coisas que nós nos sentíamos confortáveis em falar e fazer piadas àquela época, hoje, entendemos que não são aceitáveis", explicou Sulkin.