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CINEMA

Príncipe Charles é convidado para participar do próximo 'James Bond'

Membro da família real estaria considerando a ideia, diz site

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2019 às 10:22
O novo filme de "James Bond" pode ter um integrante oficial da realeza britânica. De acordo com o jornal britânico The Sun, o príncipe Charles, 70, foi convidado a fazer uma participação no longa enquanto visitava um set de filmagens da produção em Pinewood, na Inglaterra, em junho passado.
> Atriz negra de "Capitã Marvel" será a nova 007 em filme de James Bond
"Eles amaram a empolgação em torno da aparição da rainha ao lado de Daniel Craig e acham que Charles poderia até superar isso. Ele é o epítome do que é ser britânico, perfeito para uma aparição no longa, e os fãs de Bond no mundo todo amariam isso", disse a fonte.
> Daniel Craig se machuca em set e filmagens de James Bond são adiadas
Segundo disse uma fonte oficial ao jornal, o príncipe ficou feliz com o convite e estaria "considerando" a proposta. Se aceitasse, Charles não seria o primeiro membro da realeza a aparecer ao do espião 007. Em 2012, a rainha Elizabeth II participou de uma homenagem ao espião durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres.
Além dela, Meghan Markle chegou a ser cotada para ser a "bond girl" no filme, mas o casamento a impediu de continuar a carreira como atriz.

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