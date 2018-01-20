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PROBLEMAS

Primeira sessão do musical de Michel Teló é cancelada

Segundo a produção, o ar condicionado não deu conta do calor na Área de Eventos do Shopping Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 21:36

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 21:36

Além de Michel Teló (centro), musical conta com grande elenco Crédito: Bruno Fioravanti /Divulgação
A primeira sessão do musical "Bem Sertanejo O Musical", com Michel Teló e grande elenco, em Vila Velha, foi marcada por uma pequena confusão. Os espectadores chegaram para assistir ao espetáculo, nesta sexta-feira (19), e acabaram se deparando com a informação de que ele seria cancelado.
De acordo com a produção local do musical, uma das máquinas de ar condicionado apresentou problemas. Assim, para o conforto do público, devido ao grande calor, eles preferiram cancelar a sessão e remanejar os espectadores para outros horários. 
"Fomos informados que acabou de ser cancelado porque está muito calor. Ora, o calor está intenso há muitos dias. A produção do evento tinha o dever de se prevenir para esta situação, de ter um gerador auxiliar", conta a empresária Rosemeire Dalvi, que chegava ao local para conferir a sessão das 17h. 

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Uma pequena confusão aconteceu até a organização iniciar o remanejamento dos espectadores para as demais sessões desta sexta-feira (19) e sábado (20). A produção local informou que um técnico esteve no local e consertou o ar condicionado, garantindo a sessão das 21h, desta sexta.
Ressarcimento
Os espectadores que compraram os ingressos para a sessão das 17h, desta sexta-feira, podem se dirigir até a bilheteria da Área de Eventos do Shopping Vila Velha, em Boa Vista, para pedir o remanejamento para uma sessão posterior. Caso prefira o dinheiro de volta, a organização solicita que eles se dirijam até o ponto de venda onde adquiriram as entradas. 

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