Primeira sessão do musical de Michel Teló é cancelada

Além de Michel Teló (centro), musical conta com grande elenco Crédito: Bruno Fioravanti /Divulgação

A primeira sessão do musical "Bem Sertanejo O Musical", com Michel Teló e grande elenco, em Vila Velha, foi marcada por uma pequena confusão. Os espectadores chegaram para assistir ao espetáculo, nesta sexta-feira (19), e acabaram se deparando com a informação de que ele seria cancelado.

De acordo com a produção local do musical, uma das máquinas de ar condicionado apresentou problemas. Assim, para o conforto do público, devido ao grande calor, eles preferiram cancelar a sessão e remanejar os espectadores para outros horários.

"Fomos informados que acabou de ser cancelado porque está muito calor. Ora, o calor está intenso há muitos dias. A produção do evento tinha o dever de se prevenir para esta situação, de ter um gerador auxiliar", conta a empresária Rosemeire Dalvi, que chegava ao local para conferir a sessão das 17h.





Uma pequena confusão aconteceu até a organização iniciar o remanejamento dos espectadores para as demais sessões desta sexta-feira (19) e sábado (20). A produção local informou que um técnico esteve no local e consertou o ar condicionado, garantindo a sessão das 21h, desta sexta.

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