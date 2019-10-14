Preta Gil traz a Vitória monólogo em que fala de sua intimidade

Sou cria da Tropicália, minha formação veio por osmose. Minha casa era um polo de grandes artistas, intelectuais, poetas e várias pessoas criativas, tanto que eu ia a shows quase toda semana. Passei boa parte da adolescência no Canecão (extinta casa de shows do Rio de Janeiro). Convivi com duas gerações de gente acima da minha em um momento pós-ditadura, em que o rock e o pop explodiram e a TV colocava muita música no ar, como MPB, forró, axé, música internacional... Enfim, tudo virou parte de mim. Comecei a cantar somente aos 29 anos. Conto no espetáculo que a morte prematura do meu irmão fez com que eu deixasse de lado qualquer sonho artístico. Um dia, porém, não consegui mais segurar e tudo o que ouvi, vivi e aprendi coloquei no meu trabalho. Sou filha da mistura e da falta de preconceitos e essa é a maior influência.