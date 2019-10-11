Opinião

Presidente da Caixa Cultural: "Não é para fazer política nas peças"

"Mas isso não é censura. Isso é preservar os valores cristãos", disse Pedro Guimarães

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 08:15 - Atualizado há 6 anos

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram

Em reportagem publicada pelo Jornal Nacional nesta terça-feira (8), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que a Caixa Cultural está fazendo restrições a temas que ele não avalia como censura.

Guimarães falou que as seleções feitas neste ano "têm contratos normais". "Agora a seleção é para falar da sua peça, não é para você no meio de uma peça fazer seu posicionamento político. A gente não fez numa contratação para fazer posicionamento político. Então não há censura."

A reportagem cita texto publicado pela Folha em que funcionários admitem que há um filtro por temas, como LGBT ou sobre ditadura militar.

A reportagem da Globo também citou que no último sábado (4), Jair Bolsonaro !admitiu restringir algum tipo de obra, negando que houvesse censura".

"A gente não vai perseguir ninguém. O Brasil mudou. Com dinheiro público não veremos mais certos tipos de obra por aí. Mas isso não é censura. Isso é preservar os valores cristãos. É tratar com respeito a nossa juventude. É reconhecer a família como uma unidade familiar".

Já existem investigações no Ministério Público Federal apurando se as estatais e o governo estão praticando censura.

No Rio de Janeiro, a Justiça suspendeu uma portaria de Osmar Terra, ministro da Cidadania, na qual ele extinguiu um edital da Ancine, a Agencia Nacional de Cinema, onde havia produções LGBT.

Na última semana, o Ministério Público Federal também ajuizou ação no MPF de Pernambuco para que a peça Abrazo, que fala de ditadura e também teve temporada acancelada, volta a entrar em cartaz.

