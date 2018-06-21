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Premiação

Prêmio da Música Brasileira presta homenagem a Luiz Melodia

A premiação conta com algumas novidades, como a criação da categoria Voto Popular, cujos concorrentes serão os dez artistas mais executados do ano

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 11:53
Luiz Melodia Crédito: Divulgação
O Prêmio da Música Brasileira deste ano prestará homenagem a Luiz Melodia, que morreu no ano passado. Em vida, o cantor e compositor ganhou cinco troféus da premiação. A cerimônia será realizada no dia 15 de agosto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
No ano passado, o prêmio aconteceu sem patrocínio, mas, nesta 29ª edição, a Petrobras entra como patrocinadora.
A premiação conta com algumas novidades, como a criação da categoria Voto Popular, cujos concorrentes serão os dez artistas mais executados do ano. Os concorrentes serão divulgados junto com a lista de indicados e poderão ser votados no site oficial do PMB.
Além disso, na categoria Melhor Canção, agora é possível concorrer se o artista tiver lançado a faixa como single. Já na categoria Melhor Álbum, o produto musical (CD/webdisc) tem o limite mínimo de oito faixas e não mais cinco como em anos anteriores, e da categoria Melhor Videoclipe.

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