Prêmio da Música Brasileira presta homenagem a Luiz Melodia

Luiz Melodia Crédito: Divulgação

O Prêmio da Música Brasileira deste ano prestará homenagem a Luiz Melodia, que morreu no ano passado. Em vida, o cantor e compositor ganhou cinco troféus da premiação. A cerimônia será realizada no dia 15 de agosto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

No ano passado, o prêmio aconteceu sem patrocínio, mas, nesta 29ª edição, a Petrobras entra como patrocinadora.

A premiação conta com algumas novidades, como a criação da categoria Voto Popular, cujos concorrentes serão os dez artistas mais executados do ano. Os concorrentes serão divulgados junto com a lista de indicados e poderão ser votados no site oficial do PMB.