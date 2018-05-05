Prefeitura de Vitória veta show de Alanis Morissette na Pedra da Cebola

Alanis Morissette Crédito: Divulgação / Williams ENTITY_amp_ENTITYHirakawa

O show de Alanis Morissette, anunciado pelo produtor local Flavio Salles para agosto, não poderá acontecer no Parque Pedra da Cebola. A informação é do secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanoel Zoain, em entrevista a rádio CBN Vitória. "Está resolvido. Não haverá o show de agosto da Alanis Morissette, no Parque da Pedra da Cebola, mas queremos que o evento fique em Vitória".

Segundo Zoain, o local não possui estrutura para receber um evento com desse porte. "Seria muito bom se fizéssemos esse show lá. Só que, nesse caso, nossa malha viária urbana naquela localidade não comporta, nessa nossa avaliação, um show como esse", explicou ele, detalhando, em seguida: "A proposta do produtor é fazer a chegada pela Avenida Fernando Ferrari. Mesmo assim, a avaliação feita por nós é de que não comportaria o show. Nossa preocupação é quanto tempo depois do evento nós teríamos que deixar o parque fechado para que a estrutura fosse retirada. Não podemos abrir mão do parque aberto porque as pessoas o frequentam diariamente".

O secretário ainda informou que o produtor já foi avisado da situação e defende que o evento seja realizado na cidade. "Se o Parque Pedra da Cebola hoje não tem condições de situar um show como esse, que a gente consiga fazer no campo do Vitória ou qualquer outro espaço da cidade. Mas, na Pedra da Cebola, infelizmente nesse momento, não é possível. Avisei para o produtor hoje pela manhã que esse show não pode acontecer na Pedra da Cebola e que se procure outro espaço, de preferência, em Vitória", sugeriu.

Procurado, o produtor Flavio Salles não respondeu o contato da equipe do Divirta-se.

Parque Pedra da Cebola em Vitória Crédito: Rowenna Pimentel | Pinterest

DECISÃO CONJUNTA

Tudo, segundo Zoain, foi decidido juntamente com a comunidade. "Quando aconteceu o protocolo, eu rapidamente convoquei os presidentes das associações de moradores do entorno do parque: Mata da Praia, Jardim da Penha, Bairro República e Morada de Camburi. Em seguida, perguntei ao produtor se ele tinha um plano B, que seria encontrar um outro espaço, porque eu vejo muita dificuldade de autorizarmos o evento no parque. Como vocês (a produção) anunciaram o evento intempestivamente, prefiro chamar as associações para que possam interpretar conosco e ver se vocês têm condições de fazer um show que não impacte negativamente na vida das pessoas naquela comunidade", conta.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Porém, a decisão foi tomada e divulgada antes da audiência pública convocada pelas associações de moradores do entorno do Parque da Pedra da Cebola para o dia 14 de maio para falar sobre a proibição de shows internacionais no parque. Na entrevista, o secretário de Meio Ambiente não reconheceu essa reunião.

De acordo com Zoain, a prefeitura recebeu o pedido de realização do show há quatro semanas e já havia realizado duas reuniões com as associações no último mês, dentro da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV) - responsável pelos eventos na Capital -, e só faltava uma resposta da diretoria de Jardim da Penha, já que todas as outras eram contrárias a realização do show no parque.

"Nossa decisão já estava tomada desde a semana passada, aguardando a reunião da Associação de Moradores de Jardim da Penha. Mas aí apareceu uma audiência publica que não fomos nós que convocamos. A PMV entende que não há a necessidade de realização de uma audiência pública de uma decisão que já havia sido tomada dentro do CDV com as associações, com o secretário de Meio Ambiente, que pode liberar o parque, e o diretor da CDV, que cuida dos eventos em vitoria", conta Luiz, que complementa: "Quando saiu a decisão de audiência, nós já tínhamos tomado a decisão de não haver o show. A Secretaria de Meio Ambiente não vai autorizar a realização no parque, comunicamos o empreendedor. Agora, não faz mais sentido a realização, essa é a minha opinião particular".