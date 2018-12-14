Praça do Papa recebe concerto 'Natal de Encantos', com Flávio Venturini

Com o tema Acreditando e agindo, transformamos!, o concerto Natal de Encantos leva à Praça do Papa no próximo sábado (15) a mensagem de que crer e agir são ações que superam a falta de esperança e impulsionam o movimento do mundo, promovendo mudanças reais e concretas. Com entrada gratuita, o evento começa às 20h e terá a participação especial do cantor e compositor Flávio Venturini.

Realizado por meio da Lei Rouanet, o concerto terá um time de consagrado de músicos, cantores e maestros. Na regência, o maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), Helder Trefzger. O espetáculo contará ainda com o talento da cantora lírica Natércia Lopes e os cantores Meire Norma e Alessandro Santana.

Os corais darão um show à parte com a presença do coral da ArcelorMittal, com os maestros Adolfo Alves e Wilsom Olmo; Coral da Ufes e Coral Opus Liberi, com o maestro Cláudio Modesto; e Coral Cameria Ifes, com o maestro Heraldo Silva.

O concerto tem direção geral e produção assinadas por Tarcísio Santório, presidente da Companhia de Ópera do Espírito Santo (Coes). A direção executiva fica com Maria Helena Pagotto e a direção cênica é de Colette Dantas.

Repertório

Revelado no movimento Clube da Esquina e famoso pela carreira com a banda 14 Bis, o convidado especial Flávio Venturini tem se apresentando pelo Brasil e por festivais no exterior ao longo de sua trajetória de sucesso no universo da composição. No concerto deste sábado, o músico trará canções como Aquela Estrela, Criaturas da Noite, Clube da Esquina II, Espanhola, Todo Azul do Mar, Linda Juventude, entre outros clássicos da carreira.

Já os cantores líricos do espetáculo irão apresentar ao público canções como Hallelujah, de L. Cohen; Ave Marias, de C. Gounod, S. Bach e Vicente Jayme com arranjos do maestro Helder Trefzger; Pai Nosso, de A. Malotte; Amazing Grace, de J. Newton; e Cidade Santa, de S. Adams.





Concerto Natal de Encantos

Quando: sábado (15), às 20h.





Onde: Praça do Papa, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória.



