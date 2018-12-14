Praça do Papa recebe concerto 'Natal de Encantos', com Flávio Venturini

Com o tema Acreditando e agindo, transformamos!, o concerto Natal de Encantos leva à Praça do Papa no próximo sábado (15) a mensagem de que crer e agir são ações que superam a falta de esperança e impulsionam o movimento do mundo, promovendo mudanças reais e concretas. Com entrada gratuita, o evento começa às 20h e terá a participação especial do cantor e compositor Flávio Venturini.
Realizado por meio da Lei Rouanet, o concerto terá um time de consagrado de músicos, cantores e maestros. Na regência, o maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), Helder Trefzger. O espetáculo contará ainda com o talento da cantora lírica Natércia Lopes e os cantores Meire Norma e Alessandro Santana.
Os corais darão um show à parte com a presença do coral da ArcelorMittal, com os maestros Adolfo Alves e Wilsom Olmo; Coral da Ufes e Coral Opus Liberi, com o maestro Cláudio Modesto; e Coral Cameria Ifes, com o maestro Heraldo Silva.
O concerto tem direção geral e produção assinadas por Tarcísio Santório, presidente da Companhia de Ópera do Espírito Santo (Coes). A direção executiva fica com Maria Helena Pagotto e a direção cênica é de Colette Dantas.
Repertório
Revelado no movimento Clube da Esquina e famoso pela carreira com a banda 14 Bis, o convidado especial Flávio Venturini tem se apresentando pelo Brasil e por festivais no exterior ao longo de sua trajetória de sucesso no universo da composição. No concerto deste sábado, o músico trará canções como Aquela Estrela, Criaturas da Noite, Clube da Esquina II, Espanhola, Todo Azul do Mar, Linda Juventude, entre outros clássicos da carreira.
Já os cantores líricos do espetáculo irão apresentar ao público canções como Hallelujah, de L. Cohen; Ave Marias, de C. Gounod, S. Bach e Vicente Jayme com arranjos do maestro Helder Trefzger; Pai Nosso, de A. Malotte; Amazing Grace, de J. Newton; e Cidade Santa, de S. Adams.
Concerto Natal de Encantos
Quando: sábado (15), às 20h.
Onde: Praça do Papa, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória.
Entrada gratuita.