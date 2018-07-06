Power trio capixaba Amanita Flying Machine lança EP de estreia

Depois do trauma do 7x1 para a Alemanha na Copa do Mundo em 2014, os brasileiros ainda precisaram lidar com o baque de perder a disputa pelo terceiro lugar para a Holanda, com um 3x0 sofrido no dia 12 de julho daquele ano.
A lembrança pode ser terrível para muito torcedor e com razão mas foi justamente neste dia que o guitarrista Henrique Mattiuzzi e o baixista Leandro Loss conheceram o baterista carioca Pedro Heyerdahl. Juntos, os três formaram o power trio Amanita Flying Machine, que lança hoje o EP homônimo na Cervejaria Espírito Santo, em Ilha de Santa Maria, Vitória.
O grupo é inspirado na pegada do espírito livre do rock das gerações 1960 e 1970, unida a elementos do jazz, do groove e do blues.
Já tem dez anos que trabalho com banda, tive dois outros projetos... Eu e o Leandro (baixo) já nos conhecíamos, porque eu já tinha tocado no Festival de Jazz e Blues de Manguinhos. Pra gente, é muito importante colocar esse trabalho na rua depois desse tempo, frisa Mattiuzzi, que além de guitarrista é responsável pelos vocais do Amanita.
Composições
O frontman ainda é responsável pelas letras do EP, composto por quatro faixas: Putiri, inspirada na praia de mesmo nome em Aracruz, rica em restinga e repleta de sombra formada pelas castanheiras; Free Like Water; Age of The Edge; e Walden.
As canções foram escritas pelo vocalista desde 2015, mas o processo de produção da mídia começou apenas no início deste ano. A lista de composições é bem superior a quatro, mas o trio fez uma seleção para o primeiro registro oficial.
Mattiuzzi conta que seu processo de composição é natural, baseado nas principais influências do grupo, como Frank Zappa e Jimi Hendrix. O fato de compor em outro idioma acaba se tornando apenas um detalhe para o músico.
Acredito que a música é uma língua universal. Já é uma linguagem por ela mesma, não existe uma barreira. Esse hábito de compor em inglês veio naturalmente, tem muito a ver com o que cresci escutando. Sempre ouvi rock britânico, mais de origem mesmo, destaca o músico.
Agora, Henrique, Pedro e Leandro esperam usar o EP como um cartão de visitas, uma mostra do que vem por aí. A expectativa do grupo é lançar um disco cheio no próximo ano.
Até lá, os três vão focar na produção e no lançamento dos videoclipes das músicas que integram o EP, que por enquanto está disponível para audição no YouTube, e em breve entrará nas demais plataformas de streaming.
Henrique faz questão de reforçar que o show de lançamento não ficará restrito ao setlist do EP. Vamos apresentar algumas inéditas, até porque já estamos compondo outras coisas que devem entrar no disco, conclui.
Lançamento do primeiro EP - Amanita Flying Machine
Quando: Hoje, às 19h.
Onde: Cervejaria Espírito Santo. Rua Álvaro Sarlo, 230, Ilha de Santa Maria, Vitória.
Entrada gratuita.
Informações: (27) 3029-5101.