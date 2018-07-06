Power trio capixaba Amanita Flying Machine lança EP de estreia

Depois do trauma do 7x1 para a Alemanha na Copa do Mundo em 2014, os brasileiros ainda precisaram lidar com o baque de perder a disputa pelo terceiro lugar para a Holanda, com um 3x0 sofrido no dia 12 de julho daquele ano.

A lembrança pode ser terrível para muito torcedor  e com razão  mas foi justamente neste dia que o guitarrista Henrique Mattiuzzi e o baixista Leandro Loss conheceram o baterista carioca Pedro Heyerdahl. Juntos, os três formaram o power trio Amanita Flying Machine, que lança hoje o EP homônimo na Cervejaria Espírito Santo, em Ilha de Santa Maria, Vitória.

O grupo é inspirado na pegada do espírito livre do rock das gerações 1960 e 1970, unida a elementos do jazz, do groove e do blues.

Já tem dez anos que trabalho com banda, tive dois outros projetos... Eu e o Leandro (baixo) já nos conhecíamos, porque eu já tinha tocado no Festival de Jazz e Blues de Manguinhos. Pra gente, é muito importante colocar esse trabalho na rua depois desse tempo, frisa Mattiuzzi, que além de guitarrista é responsável pelos vocais do Amanita.





Composições

O frontman ainda é responsável pelas letras do EP, composto por quatro faixas: Putiri, inspirada na praia de mesmo nome em Aracruz, rica em restinga e repleta de sombra formada pelas castanheiras; Free Like Water; Age of The Edge; e Walden.

As canções foram escritas pelo vocalista desde 2015, mas o processo de produção da mídia começou apenas no início deste ano. A lista de composições é bem superior a quatro, mas o trio fez uma seleção para o primeiro registro oficial.

Mattiuzzi conta que seu processo de composição é natural, baseado nas principais influências do grupo, como Frank Zappa e Jimi Hendrix. O fato de compor em outro idioma acaba se tornando apenas um detalhe para o músico.

Acredito que a música é uma língua universal. Já é uma linguagem por ela mesma, não existe uma barreira. Esse hábito de compor em inglês veio naturalmente, tem muito a ver com o que cresci escutando. Sempre ouvi rock britânico, mais de origem mesmo, destaca o músico.

Agora, Henrique, Pedro e Leandro esperam usar o EP como um cartão de visitas, uma mostra do que vem por aí. A expectativa do grupo é lançar um disco cheio no próximo ano.

Até lá, os três vão focar na produção e no lançamento dos videoclipes das músicas que integram o EP, que por enquanto está disponível para audição no YouTube, e em breve entrará nas demais plataformas de streaming.

Henrique faz questão de reforçar que o show de lançamento não ficará restrito ao setlist do EP. Vamos apresentar algumas inéditas, até porque já estamos compondo outras coisas que devem entrar no disco, conclui.

Lançamento do primeiro EP - Amanita Flying Machine

Quando: Hoje, às 19h.

Onde: Cervejaria Espírito Santo. Rua Álvaro Sarlo, 230, Ilha de Santa Maria, Vitória.

Entrada gratuita.