Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunizada

Por recomendação médica, Kelly Key adianta segunda dose da vacina

A cantora disse aos seguidores que precisará aumentar dose de imunossupressores por causa da psoríase
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:10

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:10

Kelly Key em sua segunda dose da vacina contra covid-19
Kelly Key em sua segunda dose da vacina contra covid-19 Crédito: Instagram/@oficialkellykey
Kelly Key, de 38 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira, 1. A cantora tem psoríase e decidiu antecipar a imunização por recomendação médica. Ela tomou a Astrazeneca no final do mês de maio e, pelo prazo padrão, deveria receber a segunda dose da vacina contra a covid-19 em 12 semanas.
"Hoje foi o dia da minha segunda dose da vacinação. Estou bem feliz, agora de fato estou imunizada! O que me deu direito a isso foi o aumento da dose do meu imunossupressor. Infelizmente minha psoríase voltou e, para aumentar a dose, preciso fazer as vacinações primeiro", explicou a cantora.
Kelly Key deu os esclarecimentos em uma série de stories no Instagram. "Agora sim posso continuar com meu tratamento normalmente, aumentando a dose, tenho fé que vai dar tudo certo", disse. Em abril, a cantora deu detalhes sobre o diagnóstico de psoríase no canal que mantém no YouTube.

Veja Também

Viúva de Chico Anysio, Malga Di Paula está internada com Covid

Cardi B responde em português MC Dricka sobre ser paga para ouvir funk

'Vacina boa é vacina no braço', diz Maju Coutinho ao ser imunizada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Vacina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O cessar-fogo que pode encerrar conflito que já dura 13 meses entre Israel e Líbano, segundo Trump
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados