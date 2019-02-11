Pop reina no tapete vermelho do Grammy

Grammy 2019: Cardi B, Lady Gaga e Miley Cyrus Crédito: Montagem Gazeta Online

Não existe certo ou errado no tapete vermelho do Grammy. O que funciona nesse tipo de premiação é aquilo que ajuda a reafirmar a singularidade do artista - e a causar o máximo possível. Por isso, neste domingo (10) circularam por ali, com a mesma desenvoltura, modelos que reverenciavam o country, o rap, o rock e, principalmente, o pop.

Lady Gaga, a rainha da extravagância, numa fase discreta para os padrões de seu guarda-roupa, chegou com um longo prateado com um interessante franzido lateral. Estava bonita com uma maquiagem leve e o cabelo solto e tingido do mesmo tom de prata do vestido. No posto de causadora da vez, destaque para Cardi B, a rapper que surgiu com enormes babados estruturados que evocavam uma Vênus contemporânea. O chapéu intrigante de Janelle Monáe arrematava o vestido de decote V e ombros pontiagudos, enquanto Miley Cyrus posava de sexy com smoking sem camisa.