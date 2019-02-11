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Talento

Pop reina no tapete vermelho do Grammy

Circularam por ali, com a mesma desenvoltura, modelos que reverenciavam o country, o rap, o rock e, principalmente, o pop

Publicado em 

11 fev 2019 às 13:10

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 13:10

Grammy 2019: Cardi B, Lady Gaga e Miley Cyrus Crédito: Montagem Gazeta Online
Não existe certo ou errado no tapete vermelho do Grammy. O que funciona nesse tipo de premiação é aquilo que ajuda a reafirmar a singularidade do artista - e a causar o máximo possível. Por isso, neste domingo (10) circularam por ali, com a mesma desenvoltura, modelos que reverenciavam o country, o rap, o rock e, principalmente, o pop.
Lady Gaga, a rainha da extravagância, numa fase discreta para os padrões de seu guarda-roupa, chegou com um longo prateado com um interessante franzido lateral. Estava bonita com uma maquiagem leve e o cabelo solto e tingido do mesmo tom de prata do vestido. No posto de causadora da vez, destaque para Cardi B, a rapper que surgiu com enormes babados estruturados que evocavam uma Vênus contemporânea. O chapéu intrigante de Janelle Monáe arrematava o vestido de decote V e ombros pontiagudos, enquanto Miley Cyrus posava de sexy com smoking sem camisa.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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