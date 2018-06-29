Pommercine vai celebrar os 159 anos da imigração pomerana no ES

Cena do documentário "A Estrada Silvestre", de Ricardo Sá, que será exibido no Pommercine Crédito: Reprodução

O Cine Metrópolis recebe, nesta sexta feira (29), um evento construído com o objetivo de celebrar os 159 de imigração pomerana no Espirito Santo. Exibição de filmes, rodas de conversa, apresentações culturais e até um café da manhã tradicional vão ser oferecidos gratuitamente, a partir das 08h30, no local.

O Pommercine traz o cinema como carro-chefe, abrindo caminho para debates e conversas sobre o conhecimento e a luta da população e de intelectuais pomeranos(as) pelo reconhecimento no campo político, educacional, agrícola e cultural. Serão exibidos oito filmes nacionais sobre o tema, incluindo produções capixabas.

Serão quase seis horas de exibições, divididas em três sessões. Um dos destaques é o filme "Os Pomeranos", produzido pela TV GAZETA na década de 1970, dirigido por Vladimir Godoy.

Segundo o idealizador do projeto, o professor universitário pomerano, Erineu Foerste, "o Pommercine é uma das alternativas do povo tradicional pomerano celebrar suas memórias e histórias de lutas, que remetem à antiga Pomerânia e também à chegada ao Brasil, a nova pátria".

Para um dos organizadores do evento, Ricardo Sá, o evento "é uma oportunidade para que a população de Vitória se aproxime da cultura pomerana", que é bastante expressiva em municípios capixabas como Vila Pavão, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Itarana, Itaguaçu, Santa Maria do Jetibá, Domingos Martins, Vila Valério, Pancas entre outros.

SERVIÇO

Pommercine

Quando: sexta-feira (29), das 8h30 às 18h30

Onde: Cine Metrópolis - Av. Fernando Ferrari, s/n, campus universitário da Ufes, Goiabeiras, Vitória

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

8h30min  Café da manhã pomerano

Cortejo com o Grupo FRITZDANZ (Santa Maria de Jetibá) com acompanhamento do senhor Adolf Krüger (Concertinista) e apresentação do Grupo de Metais de Santa Maria de Jetibá e do programa de Educação Escolar Pomerana

9h  Abertura

Lançamento e entrega simbólica do livro O POVO POMERANO NO BRASIL

- Com a presença dos coautores José Heinemann, Jorge Küster Jacob e Erineu Foerste)

9h20  Lançamento do filme FALA, POMERANO, FALA  de José Wálter Nunes  45 minutos

- Com a presença do Prof. Dr. José Wálter Nunes (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional e Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória da Universidade de Brasília - UnB)

10h30  Roda de conversa - Guardiães e guardiões das memórias e culturas do Povo Tradicional Pomerano

Com Marineuza Plaster Waiandt (Casa de Memória Pomerana Waiandts Huus); Jorge Küster Jacob (Associação Pomerana de Vila Pavão  APOVIP); Selene Hammer Tesch (Associação de Agricultores e Agricultoras de Produção Orgânica Familiar de Santa Maria de Jetibá - Amparo Familiar); Hilda Braun (Associação de Culturas Germânicas no Espírito Santo  ACAGES/Domingos Martins);

12h  Exibição de filmes

- MORA KLOPA (Bate Barro) - de Martin Boldt  55 minutos

- BATE PAUS  de Jorge Küster Jacob - 15 minutos

- OS POMERANOS  de Wladimir Godoy (TV Gazeta) - 57 minutos

- A ESTRADA SILVESTRE  de Ricardo Sá - 36 minutos

- PASSADO E PRESENTE  de Luiz Eduardo Lerina - 52 minutos

16h  Painel: Povo Tradicional Pomerano: culturas, língua e seus desafios para a educação

Com Prof. Dr. Ismael Tressmann (Programa de Educação Escolar Pomerana  PROEPO); Prof. Ms. Edineia Koeler (Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo  PPGE/UFES); Prof. Ms. Jandira Marquardt Dettmann (Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo  PPGE/UFES); Prof. Dr. Erineu Foerste (Membro do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT e Professor da Universidade Federal do Espírtio Santo - UFES)

17h30  Exibição de filmes

- BROT  de Mônica Nitz - 10 minutos