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Plus sizes fazem pool party no ES contra "cultura do #ProjetoVerão"

Evento terá segunda edição, em março, aberta ao público com venda de ingressos

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 13:28

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

21 jan 2019 às 13:28
Evento aconteceu em casa de Vitória Crédito: Isabel Sardenberg/Equipe No Rock
Todo mundo conhece o movimento que é impulsionado pela hashtag #ProjetoVerão nas redes sociais. Ele promove corpos esculpidos e desenhados como modelos a serem seguidos para curtir a temporada mais quente do ano. Em pleno janeiro de 2019, um grupo capixaba de modelos plus size decidiu que era hora de bater de frente com a ideia de que o verão tem um corpo ideal e resolveu fazer uma festa ao estilo pool party, em uma casa de Vitória, para mostrar que o verão é a estação de todos os corpos.
Corpo de verão não existe. O verão não tem corpo e o Sol é para todo mundo
Rayane Souza, modelo
As amigas Rayane Souza e Layla Brígido é que se inspiraram em uma festa parecida, que já existe em São Paulo, para realizar a edição capixaba do evento à beira da piscina, no último sábado (19)
> Flávia Durante: "Um corpo não deve ser tratado apenas como uma montanha de gordura"
"Optamos pela pool party porque percebemos que muitas meninas plus têm problemas de ir à praia, sobretudo em algumas praias que são mais famosas, como a Bacutia, em Guarapari, em que frequentam mais pessoas que são saradas e têm os corpos magros", relata Rayane, que há alguns anos é referência no Estado em moda plus size.
Ela frisa que lia depoimentos sobre o assunto e achava surreal a opinião de algumas pessoas. Então, a modelo fez uma lista com 20 pessoas, entre blogueiras, modelos e outras plus sizes, para a festa que aconteceu no último fim de semana.
> Mercado plus size do Espírito Santo ainda é fraco, alertam modelos
"Todo mundo se sentiu livre, temos depoimentos de meninas que foram e saíram de lá maravilhadas, totalmente de bem com o corpo e prontas para curtirem o verão do jeito que quiserem", comemora.
Crédito: Isabel Sardenberg/Equipe No Rock
POOL PARTY PLUS SIZE EM MARÇO
Rayane avalia que a festa teve uma repercussão boa nas redes sociais e, até por isso, ela e Layla já avaliam uma segunda edição da pool party, que vai acontecer em março deste ano. Pelo espaço das casas disponíveis ser limitado, os convites serão contados, mas vão ser colocados à venda para quem quiser comprar.
A gente não quer convencer ninguém que ser gordo é legal. Só queremos que as pessoas entendam que elas precisam se respeitar, se amar e não se prender a paradigmas que as impedem de viver, de ir à praia
Rayane Souza, modelo
"Esse (evento) foi como se fosse um teste. Agora, que sabemos que deu tudo certo e que as meninas gostaram muito, estamos já pensando nessa próxima edição de modo que mais gente possa ir, também", conclui.
Veja mais fotos da Pool Party Plus, em Vitória:

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